Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 8 al 16 de octubre

Finneas O'Connell y la cantautora Billie Eilish usan un pin que dice "Artists4Ceasefire", pidiendo una reducción de las tensiones y un alto el fuego en Gaza e Israel mientras asisten a la 96ª edición anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 10 de marzo de 2024.

AFP/David Swanson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Billie Eilish llega al Kaseya Center con Hit Me Hard and Soft: The Tour; funciones desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre. Los conciertos cuentan con Tom Odell como invitado especial. Más información en www.kaseyacenter.com.

Escena

Teatro Trail

El escenario del Teatro Trail se llena de magia con La Fiesta Monstruosa, una obra en la que, por error, una poción para la fiesta de Halloween despierta a los zombies. Las entradas están en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Galería Mindy Solomon

La exposición Lo and Behold, del artista Damon Davis, se puede visitar hasta el 18 de octubre en la galería Mindy Solomon. La muestra se inspira en temas personales, explorando la noción del arte como introspección y catarsis. Para más información, visite www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

La autora Mya Guarnieri conversa con Ilene Prusher sobre el libro Crossingthe Line: AnIsraeli-Palestinian Love Story.La cita es el domingo 12 de octubre, a las 5pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave, en Coral Gables. Para reservar su asistencia ingrese en www.eventbrite.com.

