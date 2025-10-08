Chiky Bombom denuncia en redes incidente sufrido junto a su hijo

MIAMI.- La presentadora y creadora de contenido dominicana, Chiky Bombom , usó su cuenta de Instagram para denunciar la incómoda situación que vivió mientras conducía en Miami junto a su hijo Cartier, al tener una acalorada discusión con el conductor de otro vehículo.

En el video que compartió una de las caras del programa En casa con Telemundo, se ve a un hombre discutiendo con ella desde afuera de su vehículo, estacionado a mitad de una autopista.

Chicky Bombon explica en el cuerpo de la publicación que el desconocido intentó pasarse a su canal con la intención de que la presentadora lo chocara, poniendo en riesgo su vida y la de su hijo.

Posteriormente, el hombre se bajó del vehículo e intentó abrir la puerta para agredirla físicamente, pero se detuvo cuando vio a Carter grabando el incidente. Entonces, huyó de la escena.

"Así está Miam. Estoy casi segura de que lo hizo porque vio a una mujer, si hubiera sido hombre, no lo hubiera hecho", denunció en la descripción del video, agregando que ya estaba en comunicación con la policía.

Afortunadamente, tanto la presentadora como su hijo resultaron ilesos en el altercado. Aprovechó la publicación para pedirle a sus seguidores que se cuidaran en Florida, alegando que hay personas buscando crear accidentes para cobrar el seguro.

Chiky Bombom se defiende

No es la primera vez en los últimos meses que la influencer utiliza su plataforma para defender lo que cree correcto.

Hace unos meses, el comunicador venezolano Rodner Figueroa expresó su desacuerdo con la creciente participación de creadores de contenido en la televisión. Chiky Bombom no dudó en responder a las declaraciones.

"La televisión cambió y hay otras personas que tienen oportunidad. Tú no puedes limitar a nadie”, afirmó en el programa En casa con Telemundo.

Recordó que si bien la preparación es clave, eso no debería invalidar a quienes llegan desde otras plataformas con nuevas ideas para conectar con la audiencia.