miércoles 19  de  noviembre 2025
Productor y compositor Spread Lof celebra tercer Latin Grammy de su carrera

En un panorama musical donde la innovación es ley, las producciones de Spread Lof acumulan más de 12 mil millones de reproducciones globales

El compositor y productor Spread Lof.&nbsp;

El compositor y productor Spread Lof. 

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La noche de los Latin Grammy volvió a tener un nombre que se repite en cada conversación sobre excelencia musical: Spread Lof. El compositor y productor español celebró su tercer reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, esta vez por su trabajo junto a Alejandro Sanz, consagrándose una vez más como un referente creativo imprescindible en la música en español.

Con su sello sonoro emocional, minucioso y profundamente auténtico, el músico contribuyó a dar vida a una obra que hoy se convierten en parte de la historia del pop latino: Palmeras en el jardín se alzó con el gramófono en la categoría grabación del año.

El enorme proyecto marca un nuevo capítulo en su carrera y suma el tercer Latin Grammy en su trayectoria, logro que confirma que el camino continúa ascendiendo.

“Los premios son un honor, pero lo que realmente me mueve es crear música que toque algo profundo en la gente. Compartir este camino con Alejandro Sanz y con tantos artistas que admiro es una celebración de lo que la música puede lograr cuando nace desde la verdad", comentó Spread Lof en un comunicado de prensa.

Trayectoria

En un panorama musical donde la innovación es ley, Spread Lof no solo destaca: lidera. Sus producciones acumulan más de 12 mil millones de reproducciones globales, un número que refleja alcance e impacto cultural.

Su habilidad para cruzar géneros, sensibilidades y fronteras lo ha llevado a colaborar con algunos de los artistas más influyentes del continente como Shakira, Becky G, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Carin León, Grupo Frontera, y a construir una reputación que no se improvisa: se cultiva, se pule y se defiende canción por canción.

Y, mientras muchos sueñan con una nominación, Spread Lof lo convierte en hábito. Tres años consecutivos. Cuatro nominaciones por edición. Una racha que no responde a la suerte, sino a la calidad y a una intuición musical que lo distingue.

En la edición más reciente de los Latin Grammy, su nombre apareció en categorías clave: grabación del año, mejor canción, mejor canción urbana y mejor álbum pop contemporáneo.

Su huella se escuchó también en obras nominadas de Aitana, Elena Rose, Mike Bahía y en la vibrante escena electrónica latina con Orión Remix. Lo que deja claro que Spread Lof está participando en la conversación y ayuda a escribir la historia.

El vínculo creativo entre Spread Lof y Alejandro Sanz se ha convertido en uno de los momentos más inspiradores de la música hispana reciente. El triunfo de Palmeras en el jardín confirma que cuando dos artistas entienden la emoción desde el mismo lugar, el resultado trasciende.

Con una visión llena de estructura y riesgo, Spread Lof representa a una generación de compositores y productores que entienden el pop como un espacio de experimentación. Su trabajo no solo suena en listas globales; se queda en el imaginario colectivo.

