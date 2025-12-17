miércoles 17  de  diciembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 18 al 26 de diciembre

El tenor clásico italiano Andrea Bocelli se presenta en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.&nbsp;

El tenor clásico italiano Andrea Bocelli se presenta en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. 

AFP/Jim Watson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

IHeart Radio presenta Y100's Jingle Ball el sábado 20 de diciembre, con las actuaciones de BigX the Plug, Fied, Kehlani, mgk, Monsta X, Nelly, Sean Paul, Zara Larsson y un invitado especial para cantar el éxito de la temporada KPOP Demon Hunters. Boletos en www.kaseyacenter.com.

Lee además
Brandy Norwood en el escenario durante los Premios BET 2022 en el Microsoft Theater el 26 de junio de 2022 en Los Ángeles, California. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
Directivos y elenco de talentos de VIP2000TV durante la celebración.
CELEBRACIÓN

VIP2000TV celebró la Navidad con un exclusivo encuentro junto a figuras de la industria

Una velada mágica por el día del Espíritu de la Navidad a cargo de la música de Andrea Bocelli. La cita es el domingo 21 de diciembre, a las 7:30 pm.Entradas en www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

El Cascanueces de George Balanchine regresa. La puesta en escena del Miami City Ballet tendrá una experiencia inmersiva previa al espectáculo que promete trasladar al espectador a la Tierra de los Dulces. Hasta el 28 de diciembre en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

La compañía Peter London Global Dance inicia su 14.ª temporada con el estreno de Oneness, una emocionante solo del coreógrafo Jamar Roberts, que llega junto a las producciones A Folk’s Tale y AsanOffering. Del 19 al 21 de diciembre. Entradas en www.arshtcenter.org.

Teatro Trail

En la actual La Habana, las vidas de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual se entrelazan. ¿Podrán sobrepasar sus diferencias políticas y personales para forjar una amistad? La pieza estará disponible desde el 19 de diciembre. Boletos en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Gary Nader Art Centre

La artista contemporánea Rachel Valdés presenta su obra más reciente, una serie titulada Luz y materia, con pinturas abstractas que exploran la relación entre la percepción, la experiencia interior y el comportamiento de la luz. La muestra se puede visitar hasta el 30 de marzo. Más información en www.garynader.com.

Letras

Neverland Coffee Bar

Bookish Exchange Party será una actividad donde los amantes de la lectura podrán intercambiar libros, hacer un lindo adorno y pasar el rato con otros lectores. La cita es el 19 de diciembre en NeverlandCoffee Bar. Reserva tu cupo en www.eventbrite.es.

Temas
Te puede interesar

Disney inaugura exhibición del vestuario de Taylor Swift para el "Eras Tour"

Miami Beach apuesta por un refugio con alma de encanto tropical y mediterráneo

Spotify celebra legado de Karol G con episodio especial de "Billions Club"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Las autoridades desmantelan una banda criminal en Miami.
OPERACIÓN EL PRIMO

Golpe al narcotráfico en el sur de Florida, 24 acusados y un caso de sicariato frustrado

 En esta imagen del 25 de mayo de 2020, el petrolero iraní Fortune aparece anclado en el muelle de la refinería El Palito cerca de Puerto Cabello, Venezuela. El desabastecimiento de combustible ha hecho que Venezuela recurra a Irán, que en mayo envió cinco petroleros de gasolina al país suramericano. 
CONTRABANDO

40 buques petroleros, sancionados y clandestinos, llegaron a costas de Venezuela en noviembre

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
VENEZUELA

La nobel de la paz María Corina Machado abandona Oslo

Te puede interesar

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade. 
TRES VIAS

Incinerador de Miami-Dade: Comisión pospone decisión y pide a competidores una oferta conjunta

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix
COMPRAVENTA

Warner Bros politizada rechaza jugosa oferta de Paramount y se decanta por Netflix

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca