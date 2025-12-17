Lo que presenta la escena en Miami esta semana

El tenor clásico italiano Andrea Bocelli se presenta en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

IHeart Radio presenta Y100's Jingle Ball el sábado 20 de diciembre, con las actuaciones de BigX the Plug, Fied, Kehlani, mgk, Monsta X, Nelly, Sean Paul, Zara Larsson y un invitado especial para cantar el éxito de la temporada KPOP Demon Hunters. Boletos en www.kaseyacenter.com .

Una velada mágica por el día del Espíritu de la Navidad a cargo de la música de Andrea Bocelli. La cita es el domingo 21 de diciembre, a las 7:30 pm.Entradas en www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

El Cascanueces de George Balanchine regresa. La puesta en escena del Miami City Ballet tendrá una experiencia inmersiva previa al espectáculo que promete trasladar al espectador a la Tierra de los Dulces. Hasta el 28 de diciembre en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

La compañía Peter London Global Dance inicia su 14.ª temporada con el estreno de Oneness, una emocionante solo del coreógrafo Jamar Roberts, que llega junto a las producciones A Folk’s Tale y AsanOffering. Del 19 al 21 de diciembre. Entradas en www.arshtcenter.org.

Teatro Trail

En la actual La Habana, las vidas de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual se entrelazan. ¿Podrán sobrepasar sus diferencias políticas y personales para forjar una amistad? La pieza estará disponible desde el 19 de diciembre. Boletos en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Gary Nader Art Centre

La artista contemporánea Rachel Valdés presenta su obra más reciente, una serie titulada Luz y materia, con pinturas abstractas que exploran la relación entre la percepción, la experiencia interior y el comportamiento de la luz. La muestra se puede visitar hasta el 30 de marzo. Más información en www.garynader.com.

Letras

Neverland Coffee Bar

Bookish Exchange Party será una actividad donde los amantes de la lectura podrán intercambiar libros, hacer un lindo adorno y pasar el rato con otros lectores. La cita es el 19 de diciembre en NeverlandCoffee Bar. Reserva tu cupo en www.eventbrite.es.