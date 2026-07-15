Louis Tomlinson asiste al estreno en Los Ángeles de "All Of Those Voices" en el Anfiteatro Ford el 13 de mayo de 2023, en Los Ángeles, California.

Louis Tomlinson llega a Miami con la gira HowDidWeGetHere? El concierto contará con TheBeaches como invitados especiales. La cita es el 24 de julio.Entradas: www. kaseyacenter.com .

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Escena

Teatro Miami

Protagonizada por MijailMulkay y Joemy Blanco, Probemos y ya nos sumerge en la vida de una pareja que atraviesa una crisis y decide explorar alternativas para salvar su relación. Desde el 17 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.

Teatro Salvaje

Polenta Violenta presenta a un payaso que canta, llora e intenta resolver, junto al público, su mayor anhelo: ser correspondido.El sábado 18 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Museo de Arte Frost de FIU

La muestra Pintores Modernos Cubanos: De La Habana a Nueva York explora cuando el arte moderno cubano ingresó al panorama cultural de Estados Unidos en 1944 gracias al MoMA de Nueva York. Se puede visitar en el Frost Art Museum hasta el 18 de octubre. Más información en: www.frost.fiu.edu.

Letras

Books & Books

Oscar Fuentes, conocido como The Biscayne Poet, invita a una noche de micrófono abierto en la librería Books&Books,3409 Main Hwy, en Coconut Grove, el jueves 16 de julio, a las 6:30 pm. Más información en www.booksandbooks.com.