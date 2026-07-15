Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 16 al 24 de julio
kaseya Center
Louis Tomlinson llega a Miami con la gira HowDidWeGetHere? El concierto contará con TheBeaches como invitados especiales. La cita es el 24 de julio.Entradas: www.kaseyacenter.com.
Teatro Miami
Protagonizada por MijailMulkay y Joemy Blanco, Probemos y ya nos sumerge en la vida de una pareja que atraviesa una crisis y decide explorar alternativas para salvar su relación. Desde el 17 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.
Teatro Salvaje
Polenta Violenta presenta a un payaso que canta, llora e intenta resolver, junto al público, su mayor anhelo: ser correspondido.El sábado 18 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.
Artes visuales
Museo de Arte Frost de FIU
La muestra Pintores Modernos Cubanos: De La Habana a Nueva York explora cuando el arte moderno cubano ingresó al panorama cultural de Estados Unidos en 1944 gracias al MoMA de Nueva York. Se puede visitar en el Frost Art Museum hasta el 18 de octubre. Más información en: www.frost.fiu.edu.
Letras
Books & Books
Oscar Fuentes, conocido como The Biscayne Poet, invita a una noche de micrófono abierto en la librería Books&Books,3409 Main Hwy, en Coconut Grove, el jueves 16 de julio, a las 6:30 pm. Más información en www.booksandbooks.com.