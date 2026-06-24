miércoles 24  de  junio 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 25 de junio al 03 de julio

Shakira durante su segunda vuelta por México.

Shakira durante su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÚSICA

Kaseya Center

Shakira regresa a Miami con su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran 2026. El lugar de la cita es el Kaseya Center el miércoles 1 y el jueves 2 de julio. Más información en: www.kaseyacenter.com.

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Nu Stadium

El cantante mexicao Carín Leon hace una parada en el Nu Stadium el domingo 28 de junio como parte de su gira De Sonora Para El Mundo Tour 2026. Más información y entradas a la venta en: www.ticketmaster.com.

Escena

Teatro Trail

El comediante Piter Albeiro llega con Inolvidable, una nueva obra de comedia que reúne lo mejor de sus 30 años de carrera artística. La cita es el jueves 2 de julio. Más información en: /www.teatrotrail.com.

Artes visuales

Pérez Art Museum Miami

El PAMM celebra su nueva exposición, Basquiat: Figures, Signs, Symbols with Brainville, una cuidada selección de punk clásico, hip-hop y jazz que evocan la efervescencia creativa del Nueva York de los 80. Disponible hasta el lunes 06 de julio. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books&Books

Books & Books en Coconut Grove presenta un Club de Lectura de Ficción dirigido por la librera Katherine Wakefield. La selección de junio de 2026 es la última novela de Douglas Stuart, John of John. La primera reunion es el martes 30 de junio en en Books&Books,3409 Main Hwy Coconut Grove, FL 33133. Más información en: www.eventbrite.com.

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