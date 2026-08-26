Ricardo Montaner lleva a al Kaseya Center de Miami su gira El Último Regreso. Sábado 29 de agosto de 2026 y el domingo 30. Más información en: www.kaseyacenter.com .

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Juanes llega a ese mismo escenario con su gira mundial. Viernes 4 de septiembre. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Antigua College International

El abrazo del monstruo es una obra de Rosario Valenzuela que narra cómo la muerte de un poderoso senador desata una reunión familiar cargada de tensión, rencores y secretos sepultados bajo décadas de silencio. Primera función el 04 de septiembre en la sala pequeña del Tower Theater Miami. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Quipu Gut de Cecilia Vicuña es una gran escultura colgante de lana sin hilar teñida totalmente de rojo, realizada en 2017 e inspirada por el antiguo sistema quipu que se exhibe en el Pérez Art Museum en Miami a partir del 29 de agosto. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Books & Books presenta el lanzamiento de la obra All the little ways, debut literario de la guionista Laura Lekkos. La cita es el domingo 30 de agosto en The Betsy Hotel 1440 Ocean Drive Miami Beach, FL 33139. Más información en: www.eventbrite.com.