miércoles 26  de  agosto 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 27 de agosto al 04 de septiembre

Ricardo Montaner en concierto en Los Angeles.&nbsp;

Ricardo Montaner en concierto en Los Angeles. 

Yalil Guerra/DLA
Por Sofía Calvo

MÚSICA

Kaseya Center

Ricardo Montaner lleva a al Kaseya Center de Miami su gira El Último Regreso. Sábado 29 de agosto de 2026 y el domingo 30. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Lee además
Flyer concierto de Don Toliver. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez
OBITUARIO

Muere la actriz venezolana Andreína Yépez a los 55 años

Juanes llega a ese mismo escenario con su gira mundial. Viernes 4 de septiembre. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

Antigua College International

El abrazo del monstruo es una obra de Rosario Valenzuela que narra cómo la muerte de un poderoso senador desata una reunión familiar cargada de tensión, rencores y secretos sepultados bajo décadas de silencio. Primera función el 04 de septiembre en la sala pequeña del Tower Theater Miami. Más información en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

PAMM

Quipu Gut de Cecilia Vicuña es una gran escultura colgante de lana sin hilar teñida totalmente de rojo, realizada en 2017 e inspirada por el antiguo sistema quipu que se exhibe en el Pérez Art Museum en Miami a partir del 29 de agosto. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Books & Books presenta el lanzamiento de la obra All the little ways, debut literario de la guionista Laura Lekkos. La cita es el domingo 30 de agosto en The Betsy Hotel 1440 Ocean Drive Miami Beach, FL 33139. Más información en: www.eventbrite.com.

Temas
Te puede interesar

Anuncian visita del rey Carlos III a países del Caribe

Muere el actor Tim Curry, famoso por "Rocky Horror Picture Show", "It" y "Annie"

Rosalía y Jacob Elordi entre mejor vestidos según la revista Vanity Fair

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto ilustra muestra una visa estadounidense en un pasaporte en Ciudad de México el 25 de agosto de 2026.
MIGRACIÓN

EEUU revoca miles de visas de turismo y de negocios a solicitantes de asilo

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El fiscal general, James Uthmeier (centro), habla durante una conferencia de prensa sobre el rescate de 163 niños, este martes, en Tampa, Florida.
Investigación

Autoridades de Florida rescatan a 163 menores durante un operativo internacional; hay 3 detenidos

En esta foto de archivo tomada el 7 de marzo de 2022, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton llega a los 57º premios de la Academia de Música Country en el estadio Allegiant en Las Vegas, Nevada.   
DUELO

Donald Trump decreta luto en Estados Unidos por muerte de Dolly Parton

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.
Guerra

Trump afirma que Irán no paga a su Ejército y advierte de una "crisis humanitaria de proporciones épicas"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump asegura que no hay prisa en Irán tras cumplir objetivos

Por Leonardo Morales
Las casas en nepal quedaron bajo el lodo (AFP)
TRAGEDIA

Tres estadounidenses entre los desaparecidos tras inundaciones en Nepal

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en las primeras horas del miércoles 26 de agosto de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación tropical mantiene alta probabilidad de desarrollo en el Atlántico

Imagen referencial.
JUSTICIA

EEUU: Meta acuerda pagar astronómica cifra por demanda de adicción en menores

La luna de sangre se podrá ver en Florida. 
MIRAR AL CIELO

Luna de sangre en Florida: cuándo y cómo ver el eclipse lunar