Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La banda Soda Stereo llega al Kaseya Center de Miami con su ECOS Tour el domingo 20 de septiembre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com .

El músico haitianao Arly Larivière aterriza en Miami con su gira Konpa En Symphony Tour. La cita es en el Kaseya Center el viernes 25 de septiembre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

El despertar de una diosa es una experiencia donde Nena abre una conversación entre mujeres sobre deseo, placer, relaciones, fantasías, seguridad y amor propio. Jueves 23 de septiembre a las 9:00 pm en la Sala Catarsis. Más información en: www.teatrotrail.com.

Artes visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon presenta Falling Tide Can Turn, la tercera exposición individual del pintor Matt Phillips, radicado en Nueva York. La muestra da continuidad a la exploración de Phillips sobre el lenguaje visual que se ha convertido en un elemento central de su práctica artística. Disponible hasta el 10 de octubre de 2026. Más información en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Aurora Dominguez conversa con la autora Romina Garber sobre el lanzamiento de su nueva bilogía Woves of no world: lobizona and cazadora. La cita es el sábado 19 de septiembre en Books & Books 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.eventbrite.com.