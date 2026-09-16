miércoles 16  de  septiembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 17 al 25 de septiembre

La banda argentina Soda Stereo.

La banda argentina Soda Stereo.

Captura de pantalla/Instagram/@sodastereo
Por Sofía Calvo

MÚSICA

Kaseya Center

La banda Soda Stereo llega al Kaseya Center de Miami con su ECOS Tour el domingo 20 de septiembre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.

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ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
La actriz estadounidense Lena Dunham, ganadora del Golden Globe, en 2013, por su papel en Girls. 
CELEBRIDADES

Escritora y actriz Lena Dunham recibe a su primer hijo mediante gestación subrogada

El músico haitianao Arly Larivière aterriza en Miami con su gira Konpa En Symphony Tour. La cita es en el Kaseya Center el viernes 25 de septiembre de 2026. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Escena

El despertar de una diosa es una experiencia donde Nena abre una conversación entre mujeres sobre deseo, placer, relaciones, fantasías, seguridad y amor propio. Jueves 23 de septiembre a las 9:00 pm en la Sala Catarsis. Más información en: www.teatrotrail.com.

Artes visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon presenta Falling Tide Can Turn, la tercera exposición individual del pintor Matt Phillips, radicado en Nueva York. La muestra da continuidad a la exploración de Phillips sobre el lenguaje visual que se ha convertido en un elemento central de su práctica artística. Disponible hasta el 10 de octubre de 2026. Más información en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Aurora Dominguez conversa con la autora Romina Garber sobre el lanzamiento de su nueva bilogía Woves of no world: lobizona and cazadora. La cita es el sábado 19 de septiembre en Books & Books 265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.eventbrite.com.

Temas
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