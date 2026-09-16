miércoles 16  de  septiembre 2026
CONSUMO

Ventas minoristas en EEUU repuntan un 6% en agosto

El mes pasado, estas ventas ascendieron a 773.900 millones de dólares, un incremento del 1,2% respecto al mes anterior y del 6% en el mismo período de 2025

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.

KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP
Por Leonardo Morales

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en agosto y demuestran la solidez del consumo, según datos oficiales.

El mes pasado, estas ventas ascendieron a 773.900 millones de dólares, un incremento del 1,2% respecto al mes anterior y del 6% interanual.

Lee además
Una empleada del correo carga las boletas electorales.  
ELECCIONES

Trump afirma que el fallo del Supremo sobre el voto por correo "es una gran derrota para EEUU"
El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Conflicto

El costo de la guerra con Irán para EEUU ronda los $38.000 millones, según el Congreso

Los analistas esperaban un aumento del 0,8% mensual, según el consenso publicado por MarketWatch.

El índice de ventas minoristas incluye una amplia gama de actividades de consumo, como compras en tiendas, salidas a restaurantes o abastecimiento de gasolina.

Pero no está ajustado por la inflación, por lo que ante un volumen constante de consumo, el importe del gasto aumenta.

En agosto, el gasto también se vio reflejado en el alza del precio de la gasolina con un incremento de 3,1% mensual, y 21% interanual. Los precios en los surtidores se vieron impulsados por el conflicto en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU intercepta y hunde embarcación en el Pacífico vinculada al narcotráfico en Ecuador

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Secretario del Tesoro se reúne el fin de semana con su homólogo de China

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario Max Álvarez
DORAL

Empresario Max Álvarez desmiente y rechaza supuestas redadas de ICE en El Arepazo

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..
ACUERDO

Alex Saab pacta con la Fiscalía de EEUU "dar información" que implica a altos funcionarios de Venezuela

Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue capturado este fin de semana en Venezuela, tras años de prófugo. (FBI)
LOS MÁS BUSCADOS

EEUU captura en Venezuela a alias "El Ingeniero", uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Zombi manifiesto. 
RESEÑA

"Zombi manifiesto", una obra de denuncia y rescate de la memoria histórica

Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Te puede interesar

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU saca a Venezuela de lista de países que incumplen en lucha antidrogas

Por Leonardo Morales
Imagen referencial
MÁS OFICIALES

Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

Boceto del puente peatonal en Miami Beach
OBRA CANCELADA

Fracasa proyecto de puente peatonal en entrada de Miami Beach

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.
CONSUMO

Ventas minoristas en EEUU repuntan un 6% en agosto

Imagenr referencal.
INFORME

ONU advierte que la represión y los "colectivos" siguen intactos en Venezuela, tras captura de Maduro