Ventas minoristas en EEUU repuntan un 6% en agosto

El nivel de consumo en Estados Unidos se mantiene en niveles altos en 2026.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en agosto y demuestran la solidez del consumo, según datos oficiales.

El mes pasado, estas ventas ascendieron a 773.900 millones de dólares, un incremento del 1,2% respecto al mes anterior y del 6% interanual.

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Los analistas esperaban un aumento del 0,8% mensual, según el consenso publicado por MarketWatch.

El índice de ventas minoristas incluye una amplia gama de actividades de consumo, como compras en tiendas, salidas a restaurantes o abastecimiento de gasolina.

Pero no está ajustado por la inflación, por lo que ante un volumen constante de consumo, el importe del gasto aumenta.

En agosto, el gasto también se vio reflejado en el alza del precio de la gasolina con un incremento de 3,1% mensual, y 21% interanual. Los precios en los surtidores se vieron impulsados por el conflicto en Oriente Medio.

FUENTE: Con información de AFP.