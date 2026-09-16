miércoles 16  de  septiembre 2026
CERTAMEN

Miss Universo nombra al estilista Emilio Uribe director de belleza de la organización

La Organización Miss Universe, a través de un comunicado de prensa, aseveró que Uribe es reconocido como representante de la institución

El estilista Emilio Uribe.&nbsp;

El estilista Emilio Uribe. 

 Iván Pedraza/DLA
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La Organización Miss Universo ha nombrado a Emilio Uribe como Director de Belleza de la edición 75° del certamen. De esta manera, el estilista de origen colombiano encabezará el equipo de belleza y maquillaje que dirá presente en la celebración diamante del concurso que tendrá lugar en Puerto Rico.

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Comunicado

La información fue confirmada por la Organización Miss Universe en un comunicado de prensa en la que se asevera que en adelante Uribe es reconocido como un representante de la institución.

"Se le reconoce como representante autorizado para gestionar oportunidades de patrocinio comercial vinculadas a este hito excepcional de nuestra organización. En virtud de este cargo, Emilio está facultado para identificar y contactar a posibles socios comerciales, negociar condiciones comerciales y representar a The Miss Universe Organization en las conversaciones orientadas a desarrollar patrocinios y otras oportunidades de negocio", señala la misiva.

La organización señala que cualquier marca interesada en una alianza, puede contactar con Emilio Uribe como enlace con The Miss Universe Organization.

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