Miami y otras municipalidades votan sus consultas electorales

Referendo 1 . Emitir $450 millones de dólares en bonos de obligación general con el fin de modernizar y construir nuevas infraestructuras de seguridad pública, como policía y bomberos, con la promesa de no aumentar la tasa de amillaramiento.

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Referendo 2. Establecer un comité asesor permanente sobre bonos de obligación general, con el fin de brindar transparencia y supervisión, con la autoridad de monitorear y presentar informes públicos al respecto.

Referendo 3. Arrendar terrenos públicos de marinas existentes en Rickenbacker y el Marine Stadium por un plazo inicial de 45 años, con dos renovaciones de 15 años cada una; con una renta anual mínima garantizada de $2,200,000, además del 6% de los ingresos brutos y una inversión con fondos privados de aproximadamente $80,000,000 para la remodelación.

Otras municipalidades de Miami-Dade

De igual forma que Miami, municipios desde Palmetto Bay hasta Aventura votaron asuntos de importancia

Además de enmiendas estatales en Florida, en Miami-Dade y en la Ciudad de Miami, electores en otras municipalidades del condado floridano acudieron a las urnas para votar importantes referendos

Aventura

Enmienda sobre el Salario anual de los funcionarios electos.

Enmienda sobre el requisito de sustitución del auditor independiente

Coral Gables

Incremento del valor de proyectos de obras públicas que requieran licitaciones formales.

Enmienda a la Carta Constitucional de la Ciudad para exigir la residencia inmediatamente anterior al período de cualificación para los cargos de alcalde y comisionado.

Mandato de cuatro años para el cargo de alcalde.

Doral

Creación de límites de mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.

Key Biscayne

Requerir la aprobación de los electores para determinados proyectos de aguas pluviales y/o prevención de inundaciones que excedan los $50,000,000.

Miami Beach

Dos opciones de extensión del arrendamiento por 20 años sobre una propiedad de la Ciudad ubicada en 1691 Michigan Avenue.

Miami Lakes

Revisión de los procedimientos para cubrir vacantes en los cargos de concejal y alcalde del municipio.

Comienzo de los mandatos en enero y elección anual del vicealcalde

Las vacantes por renuncia para postularse se cubrirán en las siguientes elecciones programadas del municipio

Límite de dos mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.

Elecciones generales en noviembre y elecciones de segunda vuelta en diciembre.

Sustitución del nombramiento del secretario del municipio por el administrador del municipio para que el titular de dicho cargo sea nombrado por el concejo municipal.

Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.

Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.

Enmienda técnica con actualización de terminología y correcciones gramaticales.

Procedimiento para cubrir vacantes en el Concejo municipal.

Reducción del número de concejales de 6 a 4 y actualización de los umbrales de votación del concejo municipal.

Actualizaciones administrativas: destitución del administrador del municipio y administrador interino.

Deberes del alcalde: comités, relaciones intergubernamentales y discurso anual.

Modificación del proceso de la Comisión de Revisión de la Carta Constitucional.

Interferencia con la administración.

Miami Springs

Revitalización del Distrito de Northwest 36 Street.

North Miami Beach

Remuneración de los comisionados, ajuste por el costo de vida y seguro médico una vez cumplido el mandato.

Calendario de reuniones, reuniones especiales y requisitos de asistencia de la Comisión.

Supervisión de grandes proyectos de construcción y aclaración del procedimiento de revocación de mandato.

Cambio de las fechas de elecciones generales de la Ciudad, período de cualificación, extensión de mandatos y votación anticipada.

Aclaración de los requisitos de residencia legal de los candidatos para que sean equivalentes al domicilio.

Celebración de las elecciones de segunda vuelta cuatro semanas después de las elecciones generales en lugar de dos semanas después.

Aclaración de las facultades municipales en materia de salud y seguridad públicas.

Concesión de flexibilidad al administrador de la Ciudad sobre el estatus y la continuidad en el empleo de los jefes de departamento.

Opa-Locka

Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado de la Ciudad.

Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado para ofrecerles los mismos beneficios de seguro médico y de vida que tienen los empleados regulares.

Palmetto Bay

Divulgación de la dirección de participantes del público y distribución de comentarios escritos.

Venta, cesión, intercambio, licencia o arrendamiento de propiedades del municipio.

Exigir que se considere la posibilidad de que el municipio adquiera un terreno de "propiedad del USDA" si llega a estar disponible.

Establecimiento de distritos de miembros únicos para los concejales.

Límites de mandatos del Concejo y período de espera al concluir el servicio.

Instalaciones para peatones, ciclistas y carritos de golf en proyectos de mejoras viales.

South Miami