Miami y otras municipalidades votan sus consultas electorales

Referendo 1 . Emitir $450 millones de dólares en bonos de obligación general con el fin de modernizar y construir nuevas infraestructuras de seguridad pública, como policía y bomberos, con la promesa de no aumentar la tasa de amillaramiento.
Referendo 2. Establecer un comité asesor permanente sobre bonos de obligación general, con el fin de brindar transparencia y supervisión, con la autoridad de monitorear y presentar informes públicos al respecto.
Referendo 3. Arrendar terrenos públicos de marinas existentes en Rickenbacker y el Marine Stadium por un plazo inicial de 45 años, con dos renovaciones de 15 años cada una; con una renta anual mínima garantizada de $2,200,000, además del 6% de los ingresos brutos y una inversión con fondos privados de aproximadamente $80,000,000 para la remodelación.
Otras municipalidades de Miami-Dade
De igual forma que Miami, municipios desde Palmetto Bay hasta Aventura votaron asuntos de importancia
Además de enmiendas estatales en Florida, en Miami-Dade y en la Ciudad de Miami, electores en otras municipalidades del condado floridano acudieron a las urnas para votar importantes referendos
Aventura
- Enmienda sobre el Salario anual de los funcionarios electos.
- Enmienda sobre el requisito de sustitución del auditor independiente
Coral Gables
- Incremento del valor de proyectos de obras públicas que requieran licitaciones formales.
- Enmienda a la Carta Constitucional de la Ciudad para exigir la residencia inmediatamente anterior al período de cualificación para los cargos de alcalde y comisionado.
- Mandato de cuatro años para el cargo de alcalde.
Doral
- Creación de límites de mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.
Key Biscayne
- Requerir la aprobación de los electores para determinados proyectos de aguas pluviales y/o prevención de inundaciones que excedan los $50,000,000.
Miami Beach
- Dos opciones de extensión del arrendamiento por 20 años sobre una propiedad de la Ciudad ubicada en 1691 Michigan Avenue.
Miami Lakes
- Revisión de los procedimientos para cubrir vacantes en los cargos de concejal y alcalde del municipio.
- Comienzo de los mandatos en enero y elección anual del vicealcalde
- Las vacantes por renuncia para postularse se cubrirán en las siguientes elecciones programadas del municipio
- Límite de dos mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.
- Elecciones generales en noviembre y elecciones de segunda vuelta en diciembre.
- Sustitución del nombramiento del secretario del municipio por el administrador del municipio para que el titular de dicho cargo sea nombrado por el concejo municipal.
- Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.
- Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.
- Enmienda técnica con actualización de terminología y correcciones gramaticales.
- Procedimiento para cubrir vacantes en el Concejo municipal.
- Reducción del número de concejales de 6 a 4 y actualización de los umbrales de votación del concejo municipal.
- Actualizaciones administrativas: destitución del administrador del municipio y administrador interino.
- Deberes del alcalde: comités, relaciones intergubernamentales y discurso anual.
- Modificación del proceso de la Comisión de Revisión de la Carta Constitucional.
- Interferencia con la administración.
Miami Springs
- Revitalización del Distrito de Northwest 36 Street.
North Miami Beach
- Remuneración de los comisionados, ajuste por el costo de vida y seguro médico una vez cumplido el mandato.
- Calendario de reuniones, reuniones especiales y requisitos de asistencia de la Comisión.
- Supervisión de grandes proyectos de construcción y aclaración del procedimiento de revocación de mandato.
- Cambio de las fechas de elecciones generales de la Ciudad, período de cualificación, extensión de mandatos y votación anticipada.
- Aclaración de los requisitos de residencia legal de los candidatos para que sean equivalentes al domicilio.
- Celebración de las elecciones de segunda vuelta cuatro semanas después de las elecciones generales en lugar de dos semanas después.
- Aclaración de las facultades municipales en materia de salud y seguridad públicas.
- Concesión de flexibilidad al administrador de la Ciudad sobre el estatus y la continuidad en el empleo de los jefes de departamento.
Opa-Locka
- Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado de la Ciudad.
- Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado para ofrecerles los mismos beneficios de seguro médico y de vida que tienen los empleados regulares.
Palmetto Bay
- Divulgación de la dirección de participantes del público y distribución de comentarios escritos.
- Venta, cesión, intercambio, licencia o arrendamiento de propiedades del municipio.
- Exigir que se considere la posibilidad de que el municipio adquiera un terreno de "propiedad del USDA" si llega a estar disponible.
- Establecimiento de distritos de miembros únicos para los concejales.
- Límites de mandatos del Concejo y período de espera al concluir el servicio.
- Instalaciones para peatones, ciclistas y carritos de golf en proyectos de mejoras viales.
South Miami
- Revisión de la definición de franquicia para excluir los contratos de arrendamiento y otros intereses de duración limitada en propiedades de la ciudad.
- Autorización de la publicación en línea de avisos sobre ordenanzas según lo permita la ley.
- Requisito de compras de la Ciudad de conformidad con las políticas de compra aprobadas por la Comisión de la Ciudad en el presupuesto anual.
- Ampliación del plazo para realizar elecciones especiales con el fin de cubrir vacantes en la Comisión, de conformidad con las leyes correspondientes.