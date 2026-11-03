martes 3  de  noviembre 2026
MIAMI-DADE

Miami y otras municipalidades votan sus consultas electorales

Polémicos referendos que buscan emitir fondos especiales, crear un comité asesor sobre bonos de obligación general y arrendar terrenos públicos en Virginia Key

Imagen referencial.

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GOOGLE / D. CASTROPÉ

Ciudad de Miami

Referendo 1 . Emitir $450 millones de dólares en bonos de obligación general con el fin de modernizar y construir nuevas infraestructuras de seguridad pública, como policía y bomberos, con la promesa de no aumentar la tasa de amillaramiento.

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Referendo 2. Establecer un comité asesor permanente sobre bonos de obligación general, con el fin de brindar transparencia y supervisión, con la autoridad de monitorear y presentar informes públicos al respecto.

Referendo 3. Arrendar terrenos públicos de marinas existentes en Rickenbacker y el Marine Stadium por un plazo inicial de 45 años, con dos renovaciones de 15 años cada una; con una renta anual mínima garantizada de $2,200,000, además del 6% de los ingresos brutos y una inversión con fondos privados de aproximadamente $80,000,000 para la remodelación.

Otras municipalidades de Miami-Dade

De igual forma que Miami, municipios desde Palmetto Bay hasta Aventura votaron asuntos de importancia

Además de enmiendas estatales en Florida, en Miami-Dade y en la Ciudad de Miami, electores en otras municipalidades del condado floridano acudieron a las urnas para votar importantes referendos

Aventura

  • Enmienda sobre el Salario anual de los funcionarios electos.
  • Enmienda sobre el requisito de sustitución del auditor independiente

Coral Gables

  • Incremento del valor de proyectos de obras públicas que requieran licitaciones formales.
  • Enmienda a la Carta Constitucional de la Ciudad para exigir la residencia inmediatamente anterior al período de cualificación para los cargos de alcalde y comisionado.
  • Mandato de cuatro años para el cargo de alcalde.

Doral

  • Creación de límites de mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.

Key Biscayne

  • Requerir la aprobación de los electores para determinados proyectos de aguas pluviales y/o prevención de inundaciones que excedan los $50,000,000.

Miami Beach

  • Dos opciones de extensión del arrendamiento por 20 años sobre una propiedad de la Ciudad ubicada en 1691 Michigan Avenue.

Miami Lakes

  • Revisión de los procedimientos para cubrir vacantes en los cargos de concejal y alcalde del municipio.
  • Comienzo de los mandatos en enero y elección anual del vicealcalde
  • Las vacantes por renuncia para postularse se cubrirán en las siguientes elecciones programadas del municipio
  • Límite de dos mandatos de por vida para los cargos de alcalde y concejal.
  • Elecciones generales en noviembre y elecciones de segunda vuelta en diciembre.
  • Sustitución del nombramiento del secretario del municipio por el administrador del municipio para que el titular de dicho cargo sea nombrado por el concejo municipal.
  • Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.
  • Confirmación del requisito de firma de peticiones de revocación de mandato de manera acorde con la ley estatal.
  • Enmienda técnica con actualización de terminología y correcciones gramaticales.
  • Procedimiento para cubrir vacantes en el Concejo municipal.
  • Reducción del número de concejales de 6 a 4 y actualización de los umbrales de votación del concejo municipal.
  • Actualizaciones administrativas: destitución del administrador del municipio y administrador interino.
  • Deberes del alcalde: comités, relaciones intergubernamentales y discurso anual.
  • Modificación del proceso de la Comisión de Revisión de la Carta Constitucional.
  • Interferencia con la administración.

Miami Springs

  • Revitalización del Distrito de Northwest 36 Street.

North Miami Beach

  • Remuneración de los comisionados, ajuste por el costo de vida y seguro médico una vez cumplido el mandato.
  • Calendario de reuniones, reuniones especiales y requisitos de asistencia de la Comisión.
  • Supervisión de grandes proyectos de construcción y aclaración del procedimiento de revocación de mandato.
  • Cambio de las fechas de elecciones generales de la Ciudad, período de cualificación, extensión de mandatos y votación anticipada.
  • Aclaración de los requisitos de residencia legal de los candidatos para que sean equivalentes al domicilio.
  • Celebración de las elecciones de segunda vuelta cuatro semanas después de las elecciones generales en lugar de dos semanas después.
  • Aclaración de las facultades municipales en materia de salud y seguridad públicas.
  • Concesión de flexibilidad al administrador de la Ciudad sobre el estatus y la continuidad en el empleo de los jefes de departamento.

Opa-Locka

  • Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado de la Ciudad.
  • Enmienda a la remuneración de los cargos de alcalde y comisionado para ofrecerles los mismos beneficios de seguro médico y de vida que tienen los empleados regulares.

Palmetto Bay

  • Divulgación de la dirección de participantes del público y distribución de comentarios escritos.
  • Venta, cesión, intercambio, licencia o arrendamiento de propiedades del municipio.
  • Exigir que se considere la posibilidad de que el municipio adquiera un terreno de "propiedad del USDA" si llega a estar disponible.
  • Establecimiento de distritos de miembros únicos para los concejales.
  • Límites de mandatos del Concejo y período de espera al concluir el servicio.
  • Instalaciones para peatones, ciclistas y carritos de golf en proyectos de mejoras viales.

South Miami

  • Revisión de la definición de franquicia para excluir los contratos de arrendamiento y otros intereses de duración limitada en propiedades de la ciudad.
  • Autorización de la publicación en línea de avisos sobre ordenanzas según lo permita la ley.
  • Requisito de compras de la Ciudad de conformidad con las políticas de compra aprobadas por la Comisión de la Ciudad en el presupuesto anual.
  • Ampliación del plazo para realizar elecciones especiales con el fin de cubrir vacantes en la Comisión, de conformidad con las leyes correspondientes.

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