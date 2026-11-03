Estilistas cubanos despliegan su sello en Miami con el corte mariposa

Capas que enmarcan el rostro, melenas con movimiento, y la posibilidad de cambiar de imagen sin renunciar al largo. El corte mariposa tiene un lugar protagónico en Carlos & Ernest Hair Studio, donde Carlos Alfonso y Ernesto Caballero buscan convertir esta técnica en otro de los grandes sellos de su trabajo en Miami.

Conocidos entre sus seguidoras de redes sociales como ‘Los reyes de las rubias’, los populares estilistas cubanos abren ahora un capítulo en el que las tijeras comparten protagonismo con el color. Carlos, especialmente dedicado a las melenas largas, tiene una aspiración clara: hacerse un nombre en la ciudad con el butterfly cut.

“Yo me especializo más en el corte mariposa en pelos largos”, explicó el estilista, quien ha llevado esa búsqueda de perfeccionamiento hasta Dubái, donde participó en una capacitación sobre la técnica.

Su apuesta encuentra una ocasión especial en las celebraciones de fin de año, cuando renovar el cabello puede ser el primer paso para recibir una nueva etapa. “Las capas permiten transformar la silueta de la melena, aportar ligereza visual y dar protagonismo al rostro, conservando el largo como parte de la identidad de quien lo lleva”, agregó.

El corte como firma personal

Para Carlos, mostrar el trabajo de corte es también una manera de ampliar la identidad del salón. Y el reconocimiento que han cultivado alrededor de los rubios sirve de impulso para una propuesta en la que la forma del cabello merece tanta atención como su tonalidad.

Ambos son coloristas y realizan cortes, pero sus afinidades se complementan: Carlos se concentra especialmente en el cabello largo y el corte mariposa, mientras Ernesto se inclina por los estilos cortos. Esa combinación les permite explorar distintas maneras de renovar una imagen.

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De una silla rentada a un proyecto compartido

Antes del salón que hoy lleva sus nombres, hubo una etapa de trabajo independiente y esfuerzo sostenido. Carlos sitúa el origen de su proyecto en 2016, cuando operaba bajo otro nombre y asumía por su cuenta la tarea de conseguir clientas y construir una reputación.

“Yo siempre trabajaba para mí solito. Trabajaba en un salón, rentaba una silla, o daba el servicio a domicilio”, recordó. “Yo siempre trabajaba para mí solito. Trabajaba en un salón, rentaba una silla, o daba el servicio a domicilio”, recordó.

Años después, la incorporación de Ernesto cambió el rumbo del negocio: comenzó como su asistente y, posteriormente, le propuso convertirse en socio. Por lo que Carlos ubica en 2021 el inicio de esa etapa compartida. Alianza que permitió reunir habilidades, distribuir responsabilidades y pensar en un futuro más amplio para el proyecto.

Los creadores de Carlos & Ernest Hair Studio. Cortesía

Construir juntos dentro y fuera del salón

La sociedad también tiene una dimensión personal: Carlos y Ernesto son matrimonio. Esa complementariedad sostiene una empresa que también ha abierto oportunidades para otros. Según cuentan, más de treinta asistentes han pasado por el negocio, y algunos han continuado su camino de manera independiente.

Por otra parte, la formación ocupa un lugar esencial en sus planes. Además del curso de corte mariposa en Dubái, ambos recurren a clases presenciales y en línea para conocer técnicas y aprender a trabajar con nuevos productos.

“No es solamente conocer el producto, es saberlo trabajar”, sostienen. Su interés por perfeccionarse acompaña una ambición que ya comienza a tomar forma: estudian abrir otro salón en Miami y, más adelante, explorar otras ciudades del sur de Florida.

“El sueño más grande sería expandirnos, y el corte mariposa representa hoy una oportunidad para seguir desarrollando esta firma o sello como estilistas. Una próxima apertura sería otro paso en esta historia que por ahora se enfoca en seguir estudiando, trabajando y apostando por lo que todavía les queda por construir”, finalizó.

Si quieres saber más de ellos, sigue la cuenta de Instagram @carlos_ernest_hairstudio.

IG: @camilamendozaa