miércoles 11  de  noviembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 12 al 20 de noviembre

Chyno y Nacho se reencuentran en el estudio de grabación en el disco Radio Venezuela.

Chyno y Nacho se reencuentran en el estudio de grabación en el disco Radio Venezuela.

Cortesia/ Chyno y Nacho Prensa
Por Sofía Calvo

Música

The Fillmore Miami Beach

El Cuarteto de Nos llega a The Fillmore Miami Beach el próximo 14 de noviembre. La popular agrupación uruguaya se presenta en el sur de Florida como parte del Tour Puertas. Más información y entradas a la venta en www.ticketmaster.com

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El dúo venezolano Chyno y Nacho llega a The Fillmore Miami Beach con lo mejor de su pop tropical y reguetón, en lo que promete ser una noche llena de energía, nostalgia y puro ritmo latino. Viernes 20 de noviembre. Más información y entradas a la venta en www.gotickets.com

Escena

Adrienne Arsht Center

La Orquesta Sinfónica de Miami inaugura su temporada 2026-2027 con el concierto Grand Season Opening: The Steinway Artist Series I. La agrupación, dirigida por el maestro Eduardo Marturet, ofrecerá una velada inolvidable en el Knight Concert Hall el domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m. Más información en www.arshtcenter.org/

Artes visuales

Mindy Solomon Gallery

La exposición Material Relations reúne las esculturas tejidas de la artista contemporánea estadounidense Frances Trombly y el estudio de diseño hettler.tüllmann, con sede en Berlín y Miami. Mediante enfoques distintos del material, la estructura y la forma, ambas prácticas exploran las relaciones que dan forma a cómo se crean, se experimentan y se comprenden los objetos. Se puede visitar hasta el sábado 21 de noviembre en la galería Mindy Solomon. Más información en www.mindysolomon.com.

Cine

Koubek Center Miami

Miami vuelve a ser el punto de encuentro del séptimo arte con la octava edición del Ibero-American Film Festival Miami (IAFFM), que se extiende hasta el 15 de noviembre. Un espacio único que celebra la diversidad cultural de Iberoamérica a través de proyecciones, galas y encuentros con creadores. Para más detalles sobre la programación, visite iaffm.com

Miami y Miami Beach

El festival pionero de cortometrajes del sur de Florida cumple 25 años. Del 13 al 15 de noviembre, el Miami Short Film Festival proyectará lo mejor del cine independiente internacional en sedes como Silverspot Cinema, O Cinema y Deering Estate. Para detalles, visite miamishortfilmfestival.com

Letras

Coral Gables Musuem

Raúl de Molina presenta su faceta más personal en Una vida tras la cámara. El presentador conversará junto a la periodista María Celeste Arrarás. La cita literaria y cultural es este miércoles 18 de noviembr, a las 7 pm, en el Coral Gables Museum. Más información en eventbrite.com.

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