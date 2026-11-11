miércoles 11  de  noviembre 2026
AGRESIÓN

Ataque a un peatón en Brickell lleva a un arresto por agresión contra un adulto mayor

Michael Albert, de 41 años, fue acusado de golpear a un hombre de 68 y romperle los espejuelos; un testigo alertó a la Policía

Michael Albert, de 41 años. &nbsp;

Michael Albert, de 41 años.

 

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un hombre de 41 años fue arrestado por presuntamente golpear a un peatón de 68 años en Brickell, en un ataque que lo derribó y le rompió los espejuelos.

El detenido fue identificado como Michael Albert. De acuerdo con el informe de la Policía de Miami citado por Local 10, un testigo avisó a oficiales cerca de Second Avenue y la calle 13 del suroeste.

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La víctima relató que caminaba hacia el oeste cuando el sospechoso se le acercó y le dio un puñetazo en la cara. Después de la caída recibió otros golpes en el hombro derecho.

Personal de Bomberos y Rescate de Miami evaluó en el lugar al afectado, quien presentaba una pequeña herida en la frente. Los espejuelos fueron valorados en unos 400 dólares.

Albert fue arrestado el sábado 7 de noviembre. Los cargos incluyen agresión contra una persona de 65 años o más y daños a la propiedad. El motivo no estaba esclarecido en la información difundida el martes 10.

La edad del afectado tiene consecuencias en la clasificación del delito. La sección 784.08 de los estatutos de Florida dispone que una agresión física que normalmente constituye un delito menor de primer grado pasa a ser un delito grave de tercer grado cuando se comete contra alguien de 65 años o más.

La norma establece que ese cambio se aplica independientemente de que el acusado conozca o tenga motivos para conocer la edad de la víctima. De esta manera, la protección por razón de edad no depende de demostrar que el presunto agresor sabía cuántos años tenía la persona atacada.

La legislación distingue esta conducta de la agresión agravada y de otros delitos que reciben una clasificación diferente. Los cargos atribuidos a Albert deberán evaluarse dentro del proceso judicial; su presentación no equivale a una declaración de culpabilidad.

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