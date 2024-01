Lo que presenta la escena en Miami esta semana

En Imago

El Dr. José Raúl Vidal Franco dictará la conferencia Polvo de alas de una gran mariposa:

el último poemario de José Martí como parte de las celebraciones por el 171 aniversario del natalicio del escritor y patriota cubano José Martí. Auspiciada por la Fundación Cuatrogatos, el evento tendrá lugar el viernes 26 de enero, a las 8:30 pm, en Imago Art in Action, 4028 SW 57 Ave., Miami, 33155. Más información en el (954) 404-3584.

La Celestina

Aunque la página web de la organización FUNDarte señala que “trabaja especialmente para nutrir artistas emergentes y a aquellos con poca o ninguna exposición al público del Sur de la Florida”, en esta oportunidad se asocia con la muy experimenta y oficialista agrupación cubana El público, para presentar en Miami la Celestina, la clásica obra del español Fernando de Rojas, en adaptación de Norge Espinosa y la dirección de Carlos Díaz. La obra se presenta el viernes 26 y sábado 27, a las 8 pm, y el domingo 28, a las 5 pm, en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Se especifica que la obra incluye escenas de desnudez y contenido sexual, por lo que no se permite la asistencia de menores de 21 años.

Tango perdido

La obra Tango perdido del muy reconocido dramaturgo argentino Mario Diament se presenta en el Teatro Tower de La Pequeña Habana, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135, con las actuaciones de los actores venezolanos Lupita Ferrer y Raúl González y la dirección de César Cierra. El espectáculo se mantendrá en cartelera hasta el 28 de enero. La obra se enfoca en el encuentro de Valeria Durand (una diva del cine latinoamericano, que vive retirada de la vida pública en un viejo hotel en Miami), y Diego Goldstein (un periodista que la entrevista tras décadas de silencio y un misterioso escándalo). La relación entre Valeria, y Diego, creará un juego dramático articulado con maestría en el que la sorpresa y los giros sacudirán al público. Funciones viernes 26, sábado 27 y domingo 28, a las 8 pm.

Festival libanés

Cada año en el amplio estacionamiento de la iglesia Our Lady of Libanon, 2055 Coral Way, Miami, se lleva a cabo el Festival libanés, donde converge cultura, comidas, música, tradiciones y el orgullo de una identidad nacional. Los días viernes 26 y sábado 27, comenzando a las 6 pm, y el domingo 28 desde las 12 pm, vibrará una vez más la cultura libanesa en Miami. Entrada $10, niños 5.

Mitsuki

La cantante Mitsuki Miyawaki, conocida profesionalmente simplemente como Mitsuki, se presenta en Miami Beach los días viernes 26 y sábado 27, como parte de su gira de conciertos. La vocalista nacida en Japón, es también compositora e intérprete de sus canciones. Mitsuki ha tenido una gran aceptación entre el público, que tendrá la oportunidad de verla y escucharla en el Fillmore, 1700 Washington Ave, Miami Beach, 33139. Reservaciones en el (305) 673-7300.

Afterglow

La obra Afterglow de S. Asher Gelman, bajo la dirección de Kevin Cass continúa sus presentaciones en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135, los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28, a las 8 pm. La obra la define su director como “para desafiar los límites del amor y el deseo”. El texto sigue la vida de Josh y Alex, una pareja casada y exitosa que, en su deseo de explorar lo desconocido se proponen abrir la relación para experimentar. La pieza es interpretada por los actores Rafael Farello, Claudio Medina y Santi García. Se especifica que no es apta para menores de 18 años. Boletos en Ticketplate.

Orquesta filarmónica

Visita el Sur de la Florida la Sofia Philharmonic Orchestra of Bulgaria, para ofrecer un concierto en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, 10950 SW 211 St., Cutler Bay, 33189, el viernes 26 de enero, a las 7 pm. El programa de la reconocida orquesta búlgara, con obras de Mozart, incluye la Overture de las Bodas de Figaro, el concierto 3 para violín, y tras el intermedio, la sinfonía No. 40. Más información en el (786) 573-5300.

Con los Marlins

Cada año, poco antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada, el equipo local de pelota, los Marlins, realizan el Miami Marlins FanFest, donde los aficionados tendrán la oportunidad de compartir con las figuras emblemáticas del equipo y disfrutar de una jornada deportiva y de entretenimiento. Viernes 26 de enero, desde las 4 pm, en el LoanDepot Park, 501 Marlins Way, Miami, 33125.

Bajo terapia

Lleno total fue el estreno en Teatro 8 de la comedia Bajo terapia del dramaturgo argentino Matías del Federico, bajo la dirección de Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales, quienes también integran el elenco, que completan Claudia Albertario, Gabriela González, Gabriel Martina y Saúl Mauricio Mendoza. En la obra, tres parejas se reúnen en un mismo lugar para tratar sus problemas y conflictos, pero la sesión resulta bastante inusual, pues la psicóloga ha dejado una serie de sobres con instrucciones que los pacientes deben seguir, “Lo que comienza como una terapia convencional rápidamente se convierte en un caos lleno de sorpresas y también humor”, señala la promoción. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135. Funciones el sábado 27 a las 8:30 y domingo 28 a las 5 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841.

En el Trail

La obra Laponia, cubanos en el polo de Cristina Clemente y Marc Angelet y dirigida por Alexis Valdés, cuenta la historia de “Mónica, Germán y su hijo de cinco años Martín que han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Ana, su compañero finlandés Olavi y la hija de los dos, Ana de cuatro años”. La comedia tiene como tema central “el debate de si se debe educar a los hijos fomentando la existencia de la magia y del propio Santa Claus como se asume socialmente, o bien si es preferible dejar la imaginación a un lado para evitar que los niños vivan una mentira”. La nota concluye que “las dos parejas contrapondrán dos maneras de educar a los hijos totalmente opuestas, debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones, los valores familiares, e inevitablemente saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar”. Actúan Dianelys Brito, Claudia Valdés, Iván Camejo, Lieter Ledesma. Funciones sábado 27 a las 8 pm, y domingo 28, a las 5 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 Street, Coral Gables, 33134. Boletos desde $45.

El hijo

Escrita y actuada por Yesler de la Cruz, El Hijo, es una obra donde “Tony busca desesperadamente la forma de darle un nieto a su madre y está dispuesto a conseguirlo a cualquier precio”. Actúa además Betsy Rodríguez. Esta comedia se presenta el sábado 27 de enero, en dos funciones, a las 8:30 y 9:30 pm, en la sala Blue Box, de la Sociedad Actoral Hispanoamericana, 2186 NW 87 Avenue, Doral, 33172. Más información en el (786) 339-4577.

Espectáculo en vivo

Con el título de Comic Wonderland, se presenta este espectáculo en vivo, donde se combina el teatro interactivo, la comedia espontánea a través de temas personalizados por los actores, en un programa que definen como “entretenimiento audaz y una variada gama de comedias”. Sábado 27 de enero, a las 9 pm, en P.N.O en Brickell, 701 SW 1st Ct., Miami, 33130. Más detalles en la página https://www.comicwonderland.com .

En el mes martiano

La tertulia “El Caimán ante el Espejo” que convoca Osvaldo Gallardo en la biblioteca J. K. Kennedy de Hialeah, 190 West 49 St, Hialeah, 33012, tendrá su primer encuentro del nuevo año el sábado 27 de enero, a las 2 pm, donde el abogado Emilio Cueto ofrecerá la conferencia Tras la huella de José Martí por el mundo. Además, el artista plástico Emilio Héctor Rodríguez inaugurará su exhibición Arte soy entre las arte. Entrada gratis.

Así de simple

La comedia Así de simple de Ignacio Bresco y Sofía González Gil, y dirigida por Josefina Pieres, se presenta en el Alan & Diane Lieberman Theater, 18900 NE 25 Avenue, North Miami Beach, 33180, el sábado 27 de enero, a las 7:30 pm. En la sinopsis se pregunta: “¿Qué pasaría si todas nuestras voces hablaran igual de fuerte? ¿Qué pasaría si pudiéramos escuchar todo lo que no decimos antes de hablar? Para reír y emocionarse, esta es una comedia sobre el amor, el desamor, la ruptura, el ego, los alter egos, el ser humano, los errores y el arrepentimiento”. ticketplate.com. Boletos $40.

Conciertos de piano

El Miami International Piano Festival tiene un amplio programa para la temporada 2023-2024. Este sábado 27, a las 7 pm, tendrá al pianista norteamericano Jacob Mason, con música de Bach, Brahms, Leon, Kam y D’Anglevert. Para el domingo 28, comenzando a las 7:30, el pianista ucraniano Illia Ovcharenko ejecutando temas de Bach, Chopin, Ginastera, Scarlatti y Liszt. Ambos programas en el Wolfsonian Museum, 1001 Washington Ave, Miami Beach, 33139. Más información en el portal https://www.miamipianofest.com .

Exposición de Giorge Michel Milián

Está por concluir este 28 de enero la exhibición Desde otra perspectiva, del artista cubano Giorge Michel Milián Maura, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, Miami, 33130. La muestra reúne una diversidad de piezas realizadas sobre materiales rústicos, como cartulina y cartón. La fuerza de las obras radica en la composición, el alcance de los rostros y figuras que habitan en los cuadros. Entrada gratis.

Presentan novela

El escritor y guionista chileno José Ignacio ‘Chascas’ Valenzuela, presenta su nuevo libro Cuando nadie te ve, “un thriller psicológico sobre la maternidad y los engaños que rodean a las familias que parecen perfectas”. La promoción señala además, que se trata de “una historia estremecedora en la que nada es lo que parece, llena de giros inesperados, donde la bondad se deja de lado cuando nadie está mirando y aparecen el crimen, el egoísmo, el odio y los misterios”. Miércoles 31 de enero, a las 8 pm, en la librería Books & Books de Coral Gables, 265 Aragon Avenue. Entrada gratis.

En el Museo Cubano

La novela La gran locura del periodista Juan Manuel Cao, publicada por Ediciones Universal, tendrá una segunda presentación en Miami. Será el jueves 1 de febrero, a las 7 pm, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami 33145. Durante la jornada se exhibirá un audiovisual creado por el portal de asuntos cubanos ADNCuba. Del libro ha expresado el autor: “Es una novela fantástica repleta de hechos increíblemente reales. Pero es sobre todo una comedia, una mirada no solo al lado siniestro de las dictaduras sino a su costado ridículo. Y es también un dibujo irónico de su contraparte: el mundo libre”. Entrada gratis.