'Loki' confirma su estreno en 2021 y ficha a Richard E. Grant

'Loki' será la tercera serie de la Casa de las Ideas que se estrenará en Disney+. La plataforma este año acogerá los estrenos de 'The Falcon and the Winter Soldier' y 'WandaVision', que llegarán al servicio en streaming en agosto y diciembre de 2020 respectivamente.

Nominado al Oscar por la nombrada película de Marielle Heller, entre los otros proyectos conocidos de Grant están películas míticas como 'Drácula de Bram Stoker' de Francis Ford Coppola, 'La edad de la inocencia' de Martin Scorsese o 'Gosford Park' de Robert Altman.

El actor británico ya tiene experiencia en el subgénero de superhéroes tras haber aparecido en 'Logan'.