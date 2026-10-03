Londres da inicio a primera edición de festival que celebra al cine latino

LONDRES.- El London Latino Film Festival inicia este viernes su primera edición como "una posibilidad de expansión del cine" de la región, explica a la AFP el actor argentino Oscar Martínez, uno de los artistas invitados al certamen.

El festival, que concluirá el 6 de octubre con una gala en la que se entregarán ocho premios, es una iniciativa de la actriz cubana Ketty Rodríguez, que llegó a Londres en mayo de 2025.

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Un total de 52 películas, proyectadas en siete salas de la capital británica, competirán por los premios, destacando los de mejor largometraje, cortometraje y documental.

"El festival representa una posibilidad de expansión del cine latinoamericano, que en cualquier caso es siempre bienvenida. Su importancia dependerá de su desarrollo y de su crecimiento en sucesivas ediciones. Es nuevo, la iniciativa es positiva, pero habrá que esperar. Es prematuro hablar de su importancia aún. Ojalá llegue a ser trascendente", señala el actor argentino Oscar Martínez.

Impacto del festival

El actor rioplatense es conocido internacionalmente gracias a películas Relatos salvajes (2014) y El ciudadano ilustre (2016), por la que ganó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Cine de Venecia.

Oscar Martínez trabaja ahora entre Argentina y España como actor, escritor y director teatral.

"El cine está en crisis en todas las latitudes debido a las nuevas tecnologías. Mandan las plataformas y eso no es bueno para la industria independiente. Es una difícil encrucijada. Sobre todo, para los países latinoamericanos", señala Martínez.

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"Pero al mismo tiempo estamos acostumbrados a las adversidades y a las limitaciones de nuestras condiciones de trabajo en una actividad tan onerosa como el cine. Y siempre aparecen creadores y creadoras con talento y con la enjundia necesaria para enfrentar esas dificultades", añade.

Otro de los actores presentes en esta primera edición es el cubano Jorge Perugorría.

El actor caribeño saltó a la fama con el film Fresa y Chocolate (1993), la primera producción cubana nominada al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y desde entonces ha participado en más de 60 filmes.

"Europa tiene una escena artística increíble y una historia cinematográfica muy rica, pero muy poca gente conoce el cine latino. Está enormemente infrarrepresentado, así que decidí hacer algo al respecto", destaca la fundadora del festival, la actriz cubana Ketty Rodríguez.

FUENTE: Con información de AFP