lunes 9  de  noviembre 2026
FESTIVAL BENÉFICO

Rastrillo 305 regresa a Miami con variadas ofertas recreativas para apoyar a niños y jóvenes

La cita del 14 de noviembre en Virginia Key respaldará proyectos de formación y deporte, además de ayudar a menores afectados por terremotos en Venezuela

Taburete, será el grupo musical al frente del cartel en Rastrillo 305, 2026.

Taburete, será el grupo musical al frente del cartel en Rastrillo 305, 2026.

CORTESIA Rastrillo 305 / Marina Martín
Público asistente a una de las ediciones anteriores de Rastrillo 305.

Público asistente a una de las ediciones anteriores de Rastrillo 305.

CORTESIA Rastrillo 305 / Marina Martín
Rastrillo 305 reúne a la comunidad de Miami para respaldar los proyectos educativos de International Studies Foundation.

Rastrillo 305 reúne a la comunidad de Miami para respaldar los proyectos educativos de International Studies Foundation.

CORTESÍA INTERNATIONAL STUDIES FOUNDATION
Familias de distintas generaciones participan en una jornada cuya recaudación contribuye a financiar oportunidades para niños y jóvenes. &nbsp;

Familias de distintas generaciones participan en una jornada cuya recaudación contribuye a financiar oportunidades para niños y jóvenes.

 

CORTESÍA INTERNATIONAL STUDIES FOUNDATION
La música en vivo ha acompañado las anteriores ediciones del festival solidario. &nbsp;

La música en vivo ha acompañado las anteriores ediciones del festival solidario.

 

CORTESÍA INTERNATIONAL STUDIES FOUNDATION
Vista parcial de Rastrillo 305.

Vista parcial de Rastrillo 305.

CORTESIA Rastrillo 305 / Marina Martín
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Rastrillo 305 celebrará su séptima edición este sábado 14 de noviembre con Taburete al frente del cartel y una recaudación destinada a proyectos de educación y deporte para niños y jóvenes. La cita tendrá lugar en Historic Virginia Key Beach Park, ubicado en el 4020 de Virginia Beach Drive, en Miami.

International Studies Foundation (ISF), entidad sin fines de lucro con sedes en Estados Unidos y España, organiza el encuentro, su principal actividad anual para financiar programas dirigidos a familias con recursos limitados.

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La banda española Taburete regresará al escenario donde ofreció su primer concierto en EEUU, en 2024. Esta vez llegará con la gira El Perro Que Fuma y presentará su nuevo disco con “una puesta en escena totalmente renovada”, adelantó Marina Martín, directora de relaciones institucionales de la organización, en una entrevista previa con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Taburete, será el grupo musical al frente del cartel en Rastrillo 305, 2026.

Taburete, será el grupo musical al frente del cartel en Rastrillo 305, 2026.

Picocó’s Band interpretará éxitos del pop español de los años 80 y 90. Sol Nómada completará la programación musical con una propuesta que dará presencia al talento local emergente.

La oferta gastronómica incluirá churros con chocolate de San Ginés, sándwiches de Rodilla, paella, jamón y embutidos. El bazar reunirá a comerciantes y emprendedores con sus marcas y productos.

Entre las iniciativas que se sostienen con estos fondos figura el Camino de Santiago. Cada año participan unos 40 estudiantes, muchos de Miami-Dade, seleccionados por su esfuerzo y trayectoria académica. Se han incorporado también alumnos de Nueva York y Puerto Rico.

Para algunos, el viaje a la Madre Patria representa la primera salida de su ciudad. Durante varios días comparten con personas de otros países, descubren una cultura diferente y aprenden a organizarse en grupo mientras superan el cansancio de la caminata.

El respaldo llega a las canchas mediante Fútbol con Valores, desarrollado junto a la Fundación Real Madrid. Además de facilitar entrenamientos a familias que no pueden costear la práctica de ese deporte, el programa incorpora formación sobre nutrición y valores. A esa labor se suman becas universitarias para estudiar en CIS University, en Madrid.

We Love Foundation recibirá una parte de lo recaudado para ayudar a menores afectados por los terremotos en Venezuela, según la comunicación de los organizadores.

La jornada se extenderá desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Quienes deseen asistir pueden adquirir sus boletos en Ticketplate; los niños de hasta 12 años tendrán acceso gratuito.

Rastrillo 305 es la principal actividad anual de recaudación de la ISF. El aporte de la comunidad sostiene esa labor y abre, para algunos de sus beneficiarios, la posibilidad de salir por primera vez de su ciudad para aprender y conocer otro país.

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