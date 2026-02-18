Consulado de España en Miami celebra la música con homenaje a Paloma San Basilio

MIAMI.– La fuerza global de la música en español se reafirmó en Miami durante una recepción celebrada la noche del martes en los jardines de la Residencia Consular de España en Coral Gables , donde autoridades diplomáticas, empresarios y representantes del sector cultural se reunieron para celebrar el impacto mundial del idioma y rendir homenaje a la trayectoria artística de Paloma San Basilio .

Organizado por el Consulado General de España en la ciudad junto a EB Producciones, el encuentro se concibió como un reconocimiento al esfuerzo sostenido de los artistas españoles por proyectar el arte y la cultura en español a nivel internacional, en un contexto donde la herencia lingüística continúa consolidando su peso dentro de la industria musical en todo el planeta.

Durante la recepción, la cónsul de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, destacó el valor estratégico de la lengua española como elemento de conexión cultural. “Hoy celebramos el éxito de nuestra cultura, de nuestra música y de nuestro idioma en el mundo. El español es la raíz que une a España con Hispanoamérica y nos proyecta globalmente como una comunidad diversa, creativa y dinámica”, expresó.

Recepción Residencia Consular de España en Coral Gables Belén Alfaro Hernández, cónsul de España en Miami. IVÁN PEDRAZA - DLA

La diplomática subrayó además el papel del arte sonoro como herramienta de de expresión identitaria, al señalar que “la música en español es además una poderosa herramienta de representación que aumenta la visibilidad de lo hispano y de la cultura en español en Estados Unidos”.

La velada tuvo tuvo como figura central a Paloma San Basilio, además de adquirir un significado especial al coincidir con un momento decisivo en su carrera. En 2026, la interprete de "Juntos", conmemora cinco décadas de trayectoria artística, un recorrido que la consolidó como una de las voces más representativas de la música en España. Este aniversario llega acompañado del anuncio de su despedida de los escenarios, cuyo último concierto está previsto para el 12 de abril en Miami, locación elegida como punto final de una carrera que ha marcado a varias generaciones dentro y fuera del mundo hispanohablante.

Ante los presentes, San Basilio agradeció la iniciativa de generar espacios de encuentro entre distintos sectores de la sociedad. “Agradezco mucho reunirnos, haber hecho actos como este para confraternizar desde distintos estamentos de la sociedad civil. Es un motivo maravilloso para estar en Miami”, afirmó.

Asimismo, reflexionó sobre el valor simbólico del español como elemento de cohesión entre España y América Latina. En ese contexto, reforzó su dimensión patrimonial y el impacto en la conciencia colectiva.

“Formar parte de lo nuestro es formar parte de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos hace distintos, pero también nos hace fluidos, mestizos, y eso es maravilloso. Yo defiendo siempre mi idioma, mi hispanidad, mis raíces, mi forma de entender la vida, de amar, de comunicarme y de ser libre”, expresó.

Sobre el significado de alcanzar medio siglo de carrera, ante las cámaras de DIARIO LAS AMÉRICAS, la cantante reflexionó con naturalidad. “La ventaja que tiene eso es que no te das cuenta, no te pesan. Al contrario, te dan ligereza, te dan alas. He ido haciendo cosas y cuando me doy cuenta digo: llevo veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y estoy encantada”, comentó.

Recepción Residencia Consular de España en Coral Gables Paloma San Basilio, reconocida por sus 50 años de trayectoria artística. IVÁN PEDRAZA - DLA

La artista también destacó el momento profesional que atraviesa y el significado especial de los reconocimientos recibidos durante esta etapa. “Creo que es un recorrido muy bonito. Estoy en un momento donde quiero seguir haciendo cosas y apostando por nuevas propuestas, y sobre todo agradecer el Premio a la Excelencia en Premio Lo Nuestro 2026, que es un broche maravilloso para esta gira”.

Antes de concluir Paloma recordó su vínculo personal con el sur de Florida. “Me siento muy feliz de estar en Miami. Ha sido mi casa muchas veces. He tenido casa aquí también y, sobre todo, he tenido la oportunidad de estar con vosotros”, dijo.

Desde la producción del evento, el empresario Eduardo Basagaña resaltó el alcance y la carga emocional del cierre profesional de la intérprete en la ciudad del Sol. “Ha sido un gran honor que Paloma me haya elegido para estar encargado de su último show a nivel musical, que será aquí en Miami. Era importante despedirla a lo grande, y por eso comenzamos a acercarla a este tipo de eventos y homenajes”, explicó.

Recepción Residencia Consular de España en Coral Gables Eduardo Basagaña, empresario EB Producciones. IVÁN PEDRAZA - DLA

Basagaña agregó que el interés por reconocer su legado ha trascendido el sector cultural. “Se nos ha acercado gente de la ciudad de Miami con ganas de homenajearla también desde un lado más gubernamental. Para mí es un honor”.

Por su parte, Nelson J. Mezherane, publisher de DIARIO LAS AMÉRICAS, quien también asistió a la ocasión, destacó la importancia del español como puente entre continentes. “Me siento realmente muy honrado de poder conversar con Paloma San Basilio, que es un personaje no solamente latino, sino mundial. Y muy orgulloso de que sea en lengua española, en lengua castellana, que sea parte de todos nosotros, de toda América Latina y de España”, expresó. Mezherane subrayó además la vinculación histórica y los lazos compartido entre el mundo hispano y España, al señalar que “ojalá el español siga siendo una lengua que vaya creciendo más y más”.

Recepción Residencia Consular de España en Coral Gables De izquierda a derecha: la señora Eleonora Blasini de Mezherane, Paloma San Basilio y el doctor Nelson J. Mezherane, publisher de DIARIO LAS AMÉRICAS. IVÁN PEDRAZA - DLA

La cita incluyó además una propuesta gastronómica a cargo del chef madrileño Luis Miguel Martín Merino, reforzando el carácter integral del encuentro como muestra de la cultura española contemporánea.