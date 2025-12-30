Los escándalos más sonados de este 2025

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs posa con el premio Global Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

A pesar de los beneficios del lujo y la fama, la vida de las celebridades no siempre es color de rosa. En el 2025, mientras algunos disfrutaban triunfos cinematográficos y éxitos musicales, otros protagonizaron escandalosos momentos que incluyeron batallas legales, infidelidades públicas y conflictos personales que encendieron las redes sociales.

DIARIO LAS AMÉRICAS repasa algunos de los escándalos que marcaron a los famosos este año, y que nos demuestran que, sin importar cuánto brillo haya, nadie es inmune al ojo de la tormenta.

Blake Lively vs Justin Baldoni

Blake Lively Blake Lively asiste al estreno mundial de "It Ends with Us" en AMC Lincoln Square el martes 6 de agosto de 2024 en Nueva York. AP/Evan Agostini/Invision

En diciembre de 2024, Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la película It Ends With Us, por acoso sexual y por crear un ambiente de trabajo hostil. Esta batalla legal acaparó titulares a lo largo de 2025.

De acuerdo con Lively, Baldoni intentó improvisar besos no deseados, discutió su vida sexual sin su consentimiento e intentó añadir escenas de desnudez no pactadas. El escándalo se intensificó cuando la actriz y su esposo, Ryan Reynolds, acusaron a Baldoni y a su equipo de haber orquestado una campaña de desprestigio y difamación para "silenciarla" tras ella haber presentado quejas.

Posteriormente, Baldoni contrademandó a Lively y Reynolds por 400 millones de dólares por difamación. Sin embargo, en junio de 2025, un juez desestimó la contrademanda, lo que fue visto como una victoria legal para Lively. La demanda original de Lively por acoso sexual y los 160 millones de dólares en daños emocionales solicitados siguen activos, con el juicio civil programado para 2026.

Sydney Sweeney y American Eagle

Otra de las grandes tormentas del año incluyó a la actriz de Euphoria Sydney Sweeney, quien se convirtió en la cara de la campaña de otoño de la marca de vaqueros American Eagle. El comercial generó polémica en redes sociales cuando usuarios acusaron de tener mensajes con tonos racistas.

El debate se generó ya que algunos críticos afirmaron que el uso de la palabra "jeans" (vaqueros) como juego de palabras con "genes" (genes) tenía connotaciones raciales, insinuando una superioridad genética. Dos meses después, el escándalo tomó un giro político cuando el presidente Donald Trump expresó su apoyo al anuncio de la actriz durante una rueda de prensa en Pensilvania, donde le informaron que estaba registrada como republicana en Florida.

En diciembre, Sweeney publicó un comunicado en el que declaró que no apoyaba los puntos de vista que algunas personas quisieron conectar con la campaña, y que lamentaba que su silencio sobre el tema hubiera profundizado el odio y la división. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales consideraron que el momento de disculpas había llegado muy tarde, alegando que su verdadero propósito era evitar sufrir pérdidas monetarias en sus películas.

Sean ‘Diddy’ Combs

Sean Diddy Combs AFP El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023. AFP/Angela Weiss

La saga legal del magnate de la música Sean ‘Diddy’ Combs fue una de las controversias más sonadas del año. El escándalo, que comenzó con múltiples demandas civiles por agresión sexual y tráfico de personas, pasó a la esfera penal con investigaciones federales que se intensificaron a lo largo del año.

El juicio inició en mayo con el testimonio de la cantante y modelo Cassie (Cassandra Ventura), expareja del rapero y testigo estrella en el juicio. Durante los dos primeros días de su comparecencia, Ventura relató su vida durante más de 10 años, entre 2000 y 2010, con Combs, acusándolo de violación, violencia doméstica y obligarla a participar en orgías salvajes regadas abundantemente de drogas.

En septiembre, tras meses de deliberaciones, presentación de pruebas y brutales testimonios, el jurado encontró al rapero culpable de dos cargos graves de transporte para el ejercicio de la prostitución, absolviéndolo de los cargos más extremos. Fue sentenciado a 50 meses de prisión, cinco años de libertad supervisada y se le impuso una multa de 500.000 dólares. Actualmente está cumpliendo su condena en el centro de baja seguridad Fort Dix, a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York.

La Kiss-Cam de Coldplay

Conocida como la crisis de Astronomer, uno de los escándalos más virales del año ocurrió en un concierto de Coldplay en Boston cuando la cámara del jumbotron captó al CEO de la empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, y su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, juntos en actitud romántica.

Al ser sorprendidos, ambos se separaron de forma abrupta, causando que el video se difundiera rápidamente en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en descubrir que ambos ejecutivos estaban casados con otras personas. Los memes sobre el evento llenaron las plataformas durante semanas, mientras que a la vez se dieron importantes debates sobre la privacidad, la ética empresarial y la infidelidad.

Tanto Byron como Cabot renunciaron a sus puestos de trabajo. Para gestionar la crisis, la empresa contrató a la actriz Gwyneth Paltrow, exesposa del vocalista de Coldplay, Chris Martin, como portavoz temporal, una movida que les ganó la simpatía del público.

Cazzu y Christian Nodal

Cazzu AFP Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. AFP/José R. Wood/Getty Images

Luego de un 2024 marcado por una abrupta separación, acusaciones de infidelidad, un inesperado matrimonio y explosivas declaraciones, las polémicas siguieron a la cantante argentina Cazzu y al mexicano Christian Nodal durante el 2025.

En septiembre, la intérprete de Con Otra reveló que llevaba un año esperando que Nodal le hiciera llegar un permiso de viaje para poder salir del país con su hija en común, Inti, pero que no había obtenido respuesta. Añadió que durante una reunión, el equipo legal del cantante la había hecho sentir controlada y violentada. Semanas después, comentó que no tenían un acuerdo sobre la pensión alimenticia que ella considerara justo, debido a los altos gastos de manutención para la niña.

Tras la acusación, el intérprete mexicano emitió un comunicado en el que desmintió los señalamientos y aseveró que, desde la separación, ha enviado millones para el beneficio de la pequeña. También aseguró que nunca se había negado a dar un permiso de viaje, acusando a Cazzu de vulnerar el proceso legal y de manipular la opinión pública para su beneficio. Hasta el momento, las partes no han llegado a un acuerdo sobre estos temas.

Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny Latin Grammy AFP El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. AFP/Valerie Macon

A pesar de que el anuncio de que Bad Bunny encabezaría el prestigioso espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI en 2026 fue recibido con euforia por parte de los fanáticos, la noticia también fue motivo de debate y controversia.

El presidente Donald Trump y sus aliados utilizaron sus plataformas para criticar directamente la elección, tachándola de "antiestadounidense". Las críticas se basaron en la postura política de Bad Bunny, quien recientemente había cancelado todas sus fechas de gira en EE.UU. en protesta por las políticas migratorias y las redadas del ICE. Representantes republicanos argumentaron que la NFL no debería dar una plataforma tan masiva a un artista que estaba activamente "boicoteando" al país. Algunas personas también se cuestionaron el haber escogido un artista que cantará en español para un espectáculo estadounidense.

En medio de la polémica, empezaron a circular rumores de que Coca-Cola planeaba retirar su patrocinio en forma de protesta. Sin embargo, la compañía desmintió tales hechos, señalando que no ha sido patrocinadora del evento desde el año 2020. La NFL también ratificó la decisión, asegurando que las críticas no las haría cambiar de artista para el medio tiempo del gran evento deportivo.

Kevin Federline y Britney Spears

Britney Spears-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. AFP/ Valeria Macon

El conflicto histórico entre Britney Spears y su exesposo, Kevin Federline, resurgió con virulencia a finales de 2025 tras la publicación de las memorias de Federline, tituladas You Thought You Knew.

En el libro, Federline hizo revelaciones muy personales y preocupantes sobre la salud mental de la cantante, incluyendo un relato detallado de un incidente en el que supuestamente la encontró con un cuchillo mientras sus hijos dormían. Spears no tardó en responder a las acusaciones, tildando las memorias de su exesposo de gaslighting (manipulación psicológica), acusándolo públicamente de lucrar con su sufrimiento y de dañar intencionalmente su relación con sus hijos, quienes se habían distanciado de ella.

El escándalo generó un intenso debate mediático, dividiendo a los fans entre quienes apoyaban la versión de Federline y aquellos que denunciaban el libro como un acto de explotación de la vulnerabilidad de la artista. Como respuesta a la controversia, Britney borró su cuenta de Instagram durante un par de días.

Hija de Gloria Estefan envuelta en un caso de violencia doméstica

Gloria, Emilio y Emily Estefan - AFP La cantante y compositora cubanoamericana Gloria Estefan, su esposo, el productor Emilio Estefan, y su hija Emily Estefan asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. AFP/Michael Tran

La hija de Gloria y Emilio Estefan, Emily Estefan, fue involuntariamente centro de los titulares en octubre de 2025. El escándalo se desató con el arresto de su pareja, Gemeny Hernández, en Miami por cargos de presunta violencia doméstica.

Los documentos policiales confirmaron que Hernández fue detenida por acusaciones que incluían agresión y robo contra Emily Estefan en su domicilio. Hernández tuvo su primera comparecencia ante la corte, donde la defensa argumentó que el incidente fue una simple disputa doméstica y solicitó la liberación inmediata. Durante su testimonio digital, Emily respaldó esta versión, asegurando que había sido un malentendido y asegurando que no deseaba que Gemeny permaneciera detenida.

Ni la joven ni sus famosos padres emitieron un comunicado público para comentar sobre el incidente, optando por mantener el asunto en estricta privacidad mientras se desarrollaba el proceso legal.

Miss Universo: acusaciones de fraude, demandas y problemas legales

Fatima Bosch - AFP Miss México, Fátima Bosch, celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. AFP/Lilian Suwanrumpha

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 fue, de inicio a fin, una de las más polémicas en la historia del certamen. La controversia arrancó durante los primeros días de la concentración en Tailandia, cuando Bosch tuvo una fuerte discusión que se volvió viral con el presidente de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Desde entonces, la victoria de Fátima ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Raúl Rocha Cantú, director del certamen, y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el padre de la miss es directivo.

La imagen del certamen también se ha visto afectada tras los escándalos que han surgido vinculados a los dueños del certamen, como la orden de captura por fraude de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, y la investigación sobre crimen organizado vinculada a Rocha.