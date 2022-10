Los Estefan le cantan a la unión familiar en álbum navideño

“A los hijos se les quiere de una forma distinta que a los nietos. Y es que a la edad que llegan los nietos, uno ha vivido tantas cosas […] Ya pasamos por esa etapa en la que hay que disciplinar y preparar a los hijos para el mundo. Mi nieto es para divertirme y consentirlo con cautela, porque la disciplina tiene que venir de sus padres”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Gloria Estefan, al ser consultada sobre su relación con Sasha, quien ejerce como productor asociado del disco junto a su tía Emily.

“Yo le enseño muchas cosas a mi nieto. Cuando estoy con él no existe mi teléfono, lo guardo. No hay otra cosa más importante que él cuando está conmigo. Siempre ha sido así, y es un lujo poder hacerlo y crear el tiempo para que así sea”, agregó.

Sobre el álbum

Promoviendo a la familia como pilar fundamental, y reflejando la gratitud inmensa que como familia sienten por haber podido reconstruirse desde el exilio, el primer sencillo del disco, Thankful, conquista a los oyentes al ser una canción original escrita por Gloria, Emily y Sasha, que surgió hace tres años en una cena familiar de Acción de Gracias en la que todos cantaban y agradecían.

“Mi hermano y yo nacimos en Estados Unidos, y mis padres y abuelos en Cuba. Si hay algo por lo que yo doy las gracias todos los días, es por las enseñanzas de mi familia. Por ese sacrificio y dolor que sintieron buscando una mejor vida. El pueblo de Cuba sigue sufriendo, y si mi familia lo sacrificó todo para que Sasha y yo tengamos la vida que tenemos, lo mínimo que podemos hacer es amarnos, crear música y alzar nuestra voz por Cuba”.

“Porque, aunque yo nunca he pisado esa tierra, jamás me olvido de la mirada de mi abuela diciéndome: ‘Con este dolor te doy libertad, y tú puedes hacer con eso lo que quieras’. Sin duda, es una responsabilidad ser hijo de alguien que vino de otra tierra, ser hijo de exiliados. Siento que estoy unida a Cuba y siempre voy a alzar mi voz, no solo por Cuba, sino por todos los países que sufren regímenes totalitarios. Así que me encantaría que este disco se escuchara en Cuba, quién sabe”, dijo la joven, que a través de Estefan Family Christmas incentiva a ser agradecido.

“Hay que dar gracias por la vida que tenemos y ayudar cuando podamos”, agregó Emily, a lo que Gloria dijo:

“Las cosas horribles en el mundo seguirán pasando, porque todos vinimos a aprender. Y siento que mi labor es balancear esto a través de la música, la emoción, y el amor, compartiéndolo con todos. Eso es lo que mejor sabemos hacer”, expresó Gloria Estefan sobre el álbum, que incluye canciones tradicionales como Christmas Time Is Here, Last Christmas y Please Come Home For Christmas, y que presenta temas en inglés y español como Thankful, Doy gracias por ti, When I Miss You Most, y Cuando te extraño más.

Legado de amor y generosidad

Gloria Estefan, ganadora del premio Grammy y una de las artistas más reconocidas del mundo, es considerada la primera cantante latina en hacer el crossover al inglés más exitoso en la historia de la música, según la revista Billboard, razón por la que este esperado proyecto llena de expectación a sus millones de fans y, además, porque llega 29 años después de su primer disco de Navidad, Christmas Through Your Eyes [1993], en el que, como siempre, se deja guiar y acompañar por su gran amor: Emilio Estefan Jr.

“Emilio se parece mucho a Santa Claus, y no solo físicamente como dice él [risas]. La canción que interpreta en el disco dice: ‘Quisiera ser Santa Claus en Navidad, y con bondad llenar el bolso para poderla regalar’. Esas palabras describen fielmente a Emilio, y él se identificó tanto con la letra que se siente la emoción y la ternura cuando la canta junto a Sasha”, dijo Gloria sobre el tema I Wish I Could Be Santa Claus.

Consultada sobre las similitudes entre la relación que tuvo con su abuela materna, Gloria Fajardo, y la que su existe entre su madre y su sobrino Sasha, Emily confesó:

“Cada generación tiene que evolucionar. Y lo que mi madre aprendió o no aprendió de su crianza se refleja en su relación con Sasha. Yo la veo más abierta e involucrada en la niñez. No es una relación común. Ella ha vuelto a ser una niña de una manera deliciosa. Y lo que tenemos en común y que es idéntico a la relación que yo tenía con mi abuela, es que nos amamos de la misma manera”.

Estefan Family Christmas, de Sony Music Latin, se puede escuchar en plataformas digitales, y el 2 de diciembre se podrá obtener en formato físico.