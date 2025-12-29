Los eventos culturales más recordados de 2025

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

MIAMI.- Como cada año, la temporada de premios de Hollywood, el reconocimiento a la música global, festivales y giras musicales exitosas, e importantes citas de moda volvieron a sacudir la industria del entretenimiento mundial.

Desde el sorpresivo triunfo de Anora como mejor película en los premios de la Academia, pasando por el dominio de la música urbana latina en espacios anglosajones y hasta el reconocimiento a la moda afrodescendiente en la Met Gala, DIARIO LAS AMÉRICAS recopila los eventos culturales que sacudieron el 2025.

Premios en Hollywood

El 2025 inició con una variada propuesta, lo que hizo la competencia por los premios más reñida. Golden Globe,Critics Choice Awards y los SAG Awards –premiaciones consideradas un termómetro para los premios de la Academia-The Substance, The Brutalist, Anoray Emilia Pérez figuraban como las favoritas.

Sin embargo, en la gran noche de los Óscar, el filme independiente Anora, dirigido por Sean Bakery protagonizado por Mikey Madison, fue la gran sorpresa consolidándose como la producción más laureada de la noche, incluyendo premios a la mejor actriz, dirección, y película.

Adrien Brody se alzó con el Óscar a mejor actor por The Brutalist, filme que también triunfó en categorías técnicas como fotografía y banda sonora. Por su parte, Kieran Culkin se llevó la estatuilla al mejor actor de reparto por A Real Pain.

La película Emilia Pérez, que contaba con 13 nominaciones, tan solo alcanzó dos premios: Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto y otro para la mejor canción original por El Mal.

El sabor agridulce de la velada fue la derrota de Demi Moore en la categoría a mejor actriz. La intérprete había arrasado previamente en otras premiaciones por su protagónico en The Substance.

Grammy y Latin Grammy

Luego de años consolidándose como la máxima ganadora en los Grammy, con 32 gramófonos en su acervo, Beyoncé se alzó con el premio al álbum del año por Cowboy Carter.

La cantante ahora cuenta con 35 premios Grammys en total, demostrando además su dominio en categorías como R&B, Pop y Dance.

En la sexagésimo séptima edición de los Grammy, Kendrick Lamar se alzó con el gramófono en las categorías canción del año y grabación del año por NotLikeUs;Chappell Roan destacó como mejor artista nuevo; y Sabrina Carpenter triunfó en con Short n’ Sweet y mejor interpretación vocal pop.

La música latina dijo presente con Shakira, quien ganó mejor álbum pop latino con Las mujeres ya no lloran.

En los Latin Grammy, Bad Bunny se coronó con cinco gramófonos, incluido el codiciado álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, reafirmando su liderazgo en el pop y urbana global.

Mientras que Karol G se alzó con canción del año por Si Antes Te Hubiera Conocido.

El 2025 fue un año de éxito para los exponentes latinos, quienes, a través de los distintos géneros que componen el abanico musical de la región, han logrado liderar las listas globales de streaming, colaborar con figuras internacionales y llenar estadios alrededor del mundo.

Coachella 2025

Desde los controversiales corridos tumbados mexicanos, pasando por el reguetón, el indie-pop, el rock tropical y la música experimental, los exponentes de la música latinoamericana dijeron presente en Coachella 2025.

Junior H, Iván Cornejo, El Malilla, CA7RIEL & Paco Amoroso, Rawayana, The Marías, Arca, Judeline y Gustavo Dudamel con laLA Phil, fueron los artistas musicales que destacaron en el popular festival que se celebra en Indio, California.

Shakira y su gira

Tras dos años de retos personales y un disco catártico, Shakira abrió el 2025 con Las mujeres ya no lloran, gira mundial latina que se posiciona hoy como la más lucrativa de una mujer,con más de 327 millones de dólares recaudados y más de 2.5 millones de entradas vendidas en sus primeras 64 fechas.

La Met Gala

Como cada año, la crema y nata de Hollywood se congregó el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para celebrar la esperada Met Gala, la tradicional velada que reúne a personalidades del diseño, el arte, el cine, la música y el deporte, y marca la inauguración de la exposición anual del Costume Institute.

Pero este 2025, la influencia afrodescendiente fue la estética central de la celebración.

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto, seleccionó como temática de la velada el Superfine: Tailoring Black Style, la cual destaca: el dandismo afrodescendiente desde el siglo XVIII hasta su resurgimiento durante el Renacimiento de Harlem, así como el impacto en la moda actual.

El actor Colman Domingo, el piloto de F1 Lewis Hamilton, el rapero A$AP Rocky y el músico, productor y director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton, Pharrell Williams, fueron los copresidentes del evento junto a la editora de Vogue Anna Wintour y el copresidente honorario LeBron James.

Epicentro de alta costura

La temporada de primavera-verano 2026 abrió la agenda global en la New York Fashion Week, con un enfoque en estilo urbano, experimentación y moda abierta, posicionándose como uno de los eventos más influyentes.

Milan Fashion Week rindió grandes homenajes a algunas de sus maisons y diseñadores como Giorgio Armani, quien falleció días antes de celebrarse la importante cita de la moda. Milán reafirmó su rol como capital de la moda de lujo y creatividad.

Con más de 70 desfiles y presentaciones oficiales, la Semana de la Moda de París consolidó nuevamente su reputación como la pasarela más influyente del mundo, tanto en haute couture(alta costura) como prêt-à-porter (ready-to-wear).

Mientras que la London Fashion Week destacó el equilibrio entre tradición británica y moda contemporánea, con marcas como Burberry y Simone Rocha liderando tendencias clave en texturas, volumen y feminidad moderna.