Los famosos que nos dejaron este año

La popular cantante portuguesa Linda de Suza falleció a los 74 años en el hospital de Gisors (Normandía, norte de Francia) al que había sido trasladada por insuficiencia respiratoria y positivo por COVID-19, declaró a la AFP su agente.

A finales de la década de los 70' logró grabar sus primeras producciones discográficas. Los álbumes como Tiroli-Torola, La fille qui pleurait, Un Enfant peut faire le monde y L'Étrangère atrajeron a una gran audiencia en Francia.

Linda de Suza-AFP.jpg La cantante francesa Linda de Suza canta en el escenario Olympia, el 20 de enero de 1983, en París. AFP/Philippe Wojazer

Joseph "Jo Mersa" Marley, nieto de Bob Marley

Fecha de fallecimiento: 27 de diciembre.

El músico Joseph "Jo Mersa" Marley, nieto de Bob Marley y un reconocido artista de reggae por derecho propio, murió a los 31 años.

Un representante del intérprete nacido en Jamaica, confirmó su muerte a la revista Rolling Stone, pero no detalló la causa. WZPP Radio en Miami, donde el artista pasó gran parte de su vida, informó que fue encontrado en un vehículo después de sufrir un ataque de asma el martes.

Lalo Rodríguez

Fecha de fallecimiento: 13 de diciembre.

El mundo de la salsa lamentó la muerte repentina del salsero Lalo Rodríguez, quien fue hallado sin vida en un proyecto de vivienda pública en su natal Puerto Rico, informó la policía. Tenía 64 años.

No había señales visibles de violencia en su cuerpo, señalaron las autoridades acerca del intérprete de éxitos como Tristeza encantada, de 1980; y Ven devórame otra vez, de 1988.

Lalo Rodriguez

Dj Stephen "tWitch" Boss

Fecha de fallecimiento: 13 de diciembre.

El DJ del programa de Ellen DeGeneres, Stephen "tWitch" Boss, murió a los 40 años, informó su esposa sobre el caso que fue tratado como aparente suicidio por la prensa.

El portal de noticias del espectáculo TMZ dijo que el DJ y bailarín fue encontrado en un hotel en Los Ángeles, California, con lo que parece una herida de bala autoinfligida.

Kristie Alley

Fecha de fallecimiento: 5 de diciembre.

Kirstie Alley, actriz de Hollywood y dos veces ganadora del Emmy, murió a los 71 años tras una breve batalla contra el cáncer, informó su familia.

Alley, famosa por sus rol en la serie Cheers y la película Look Who's Talking, que protagonizó junto a John Travolta, fue una de las estrellas de la comedia estadounidense durante la década de los 80' y principios de los 90'.

John Travolta

Bob McGrath, leyenda de Sesame Street

Fecha de fallecimiento: 4 de diciembre.

Bob McGrath, actor, músico y autor de libros infantiles reconocido por su interpretación de uno de los primeros personajes regulares del programa Sesame Street, falleció a los 90 años.

McGrath fue miembro fundador del elenco de Sesame Street cuando el programa se estrenó en 1969, interpretando al vecino amistoso Bob Johnson. Apareció por última vez en el programa en 2017, conmemorando una carrera de casi cinco décadas en el mundo de Sesame Street.

Gina Romand

Fecha de fallecimiento: 3 de diciembre.

Gina Romand, destacada actriz cubana e ícono del cine mexicano en su época de oro, falleció a los 84 años. Así lo informó su hijo Gabriel Varela.

La artista estuvo hospitalizada en noviembre y se encontraba delicada de salud. Gabriel Varela, dijo para la fecha que su madre estaba entre la vida y la muerte.

Gina romand

Pablo Milanés

Fecha de fallecimiento: 22 de noviembre.

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció en Madrid a los 79 años, según confirmaron amigos cercanos al artista en redes sociales, así como en reportes de varios medios de prensa.

El trovador se encontraba hospitalizado producto de una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el riñón, que lo obligó a cancelar varios conciertos programados.

pablo milanes afp Pablo Milanés saluda al público durante su último concierto en La Habana, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, el 22 de junio. El reconocido cantautor falleció en Madrid el 22 de noviembre. AFP/ Yamil Lage

John Aniston, padre de Jennifer Aniston

Fecha de fallecimiento: 11 de noviembre.

John Aniston, el astro galardonado con el Emmy y padre de Jennifer Aniston, falleció a los 89 años.

John Aniston también actuó en Search for Tomorrow, The West Wing y Gilmore Girls. Pero era más conocido por su papel de larga duración en Days of Our Lives como el patriarca Victor Kiriakis, un antiguo mafioso que funda la poderosa empresa Titan Industries.

En 2017, su trabajo en Days of Our Lives le valió una nominación al Emmy a Mejor actor de reparto en una serie dramática. Este año recibió un Emmy a la trayectoria en una ceremonia en la que Jennifer Aniston lo homenajeó vía video.

Jennifer Aniston

Gal Costa

Fecha de fallecimiento: 9 de noviembre.

La cantante Gal Costa, leyenda de la música brasileña de voz cristalina y musa del tropicalismo, falleció a los 77 años en Sao Paulo, Brasil.

La artista tuvo que cancelar un concierto en el festival Primavera Sound de Sao Paulo tras ser intervenida quirúrgicamente en septiembre para extirparle un nódulo de la cavidad nasal.

Nacida en Salvador de Bahía y reconocida por su melena castaña y su sonrisa seductora, Gal Costa fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a fines de la década de 1960, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso.

Gal costa-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 27 de febrero de 2008, la cantante brasileña Gal Costa posa durante una conferencia de prensa en el Teatro Ariston de Sanremo durante el 58 Festival de Música Italiano. Un área de la playa de Ipanema, frecuentada en los años 70' por la artista, fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de Río de Janeiro. AFP/Tiziana Fabi

Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll

Fecha de fallecimiento: 28 de octubre.

El músico estadounidense Jerry Lee Lewis, uno de los últimos grandes pioneros del rock and roll, murió a los 87 años. Así lo informó a la AFP su agente.

Asociado para la eternidad a la canción Great Balls of Fire y reconocido por su fuerte presencia escénica y su estilo dinámico al piano, Lewis falleció por causas naturales, precisó la misma fuente.

Jerry Lee Lewis-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 25 de octubre de 2005, el músico Jerry Lee Lewis actúa en el escenario durante el tributo musical I Walk The Line: A Night For Johnny Cash en el Teatro Pantages en Los Ángeles, California. AFP/Kevin Winter

Angela Lansbury

Fecha de fallecimiento: 11 de octubre.

La actriz Angela Lansbury murió a los 96 años de edad en Estados Unidos. De origen británico, Lansbury interpretó a la escritora de misterio e investigadora de crímenes Jessica Fletcher en la serie de televisión Murder, She Wrote (Reportera del crimen).

La artista estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto (Gaslight, The Picture of Dorian Gray y The Manchurian Candidate) y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.

Lansbury-Tony-AP.jpg Angela Lansbury recibe el Tony a Mejor actriz de reparto por su papel en Blithe Spirit en la 63 entrega anual de los Tony en Nueva York el 7 de junio de 2009. AP/Seth Wenig, archivo

Loretta Lynn

Fecha de fallecimiento: 4 de octubre.

La cantante y compositora de música country Loretta Lynn falleció a los 90 años. La información fue confirmada por la familia, quien publicó un comunicado en las redes sociales de la artista.

Lynn fue una leyenda de la música country en Estados Unidos, en la que influyó en buena medida con sus letras.

Nacida en Butcher Hollow, Kentucky, el 14 de abril de 1932, Loretta destacó como una de las primeras mujeres en ascender a la cima de este género musical en las décadas de 1960 y 1970, hablando más abiertamente que nunca en sus letras acerca de la sexualidad y la vida íntima de las mujeres de su época.

Loretta Lynn-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 27 de junio de 2015, la cantante y compositora Loretta Lynn actúa en el escenario durante el día 2 del Festival de Música Country Big Barrel en Dover, Delaware. AFP/ Stephen Lovekin

Aquiles Báez

Fecha de fallecimiento: 12 de septiembre.

El cantante, compositor y músico venezolano Aquiles Báez murió de un infarto en Alemania. Tenía 58 años.

Báez era era compositor y guitarrista. Su repertorio estaba basado en la música tradicional contemporánea de Venezuela, pero era capaz de pasearse por el jazz, el bossa nova, la música clásica y los ritmos caribeños.

Aquiles Baez

Reina Isabel II

Fecha de fallecimiento: 8 de septiembre.

La reina Isabel II, la monarca con más años de servicio en la historia británica y un ícono reconocible al instante para miles de millones de personas en todo el mundo, murió a los 96 años. Así lo confirmó el Palacio de Buckingham.

Considerada la monarca con mayor tiempo en la corona, Isabel II reinó por 70 años en su país: el pasado junio, Reino Unido celebró por todo lo alto el Jubileo de Platino ante las siete décadas en en el trono.

Elizabeth Alexandra Mary de Windsor, quien nació el 21 de abril de 1926 en Londres, pasará a la historia como una figura clave en la monarquía británica.

Isabel II AFP Símbolo de una era de grandes cambios, Isabel II llegó al trono en 1952, en un Reino Unido aún sumido en la posguerra mundial, y se marchó en el 2022 de la pospandemia y el Brexit. AFP

Teddy Ray

Fecha de fallecimiento: 12 de agosto.

El comediante y actor Teddy Ray, que actuaba en la serie de HBO Max Pause with Sam Jay, murió a los 32 años.

La Oficina del Sheriff y la del forense del condado confirmaron que el deceso del artista, cuyo nombre real era Theadore Brown, había acaecido la mañana del 12 de agosto en la comunidad desértica de Rancho Mirage, según el periódico Los Angeles Times.

La sargento Brandi Swan dijo que agentes acudieron a una residencia privada tras una llamada sobre la muerte.

Teddy Ray

Anne Heche

Fecha de fallecimiento: 11 de agosto.

La actriz estadounidense Anne Heche murió a los 53 años luego de sufrir un un accidente de tránsito que acabó en un incendio y que la mantuvo varios días en coma.

Conocida por películas de los años 90' como la comedia romántica de aventuras Seis días y siete noches (dirigida por el también fallecido este año Ivan Reitman y protagonizada junto a Harrison Ford como una periodista neoyorquina y un piloto de avioneta que aterrizan forzosamente en una isla desierta) y el drama criminal Donnie Brasco, como la esposa de un infiltrado del FBI (Johnny Depp) en la mafia, Anne Heche estaba conduciendo la mañana del 5 de agosto en Los Ángeles, cerca de su casa, cuando se estrelló con su carro contra una casa de dos plantas, lo que provocó un grave incendio, pero ningún herido.

Anne Heche-AFP.jpg En esta foto de archivo tomada el 4 de abril de 2019, la actriz estadounidense Anne Heche asiste al estreno de The Best of Enemies en AMC Loews Lincoln Square en la ciudad de Nueva York. La policía de Los Angeles finalizó la investigación del accidente de tránsito de la artista. AFP/Ángela Weiss

Olivia Newton-John

Fecha de fallecimiento: 8 de agosto.

La actriz australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su papel en el taquillero film musical Grease, murió a los 73 años.

Newton-John, que desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, consagró gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde que en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama.

La estrella nacida en Gran Bretaña y que creció en Australia dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.

Olivia Newton-John

Issey Miyake

Fecha de fallecimiento: 5 de agosto.

El diseñador Issey Miyake, quien forjó una de las principales marcas de moda de Japón y era conocido por sus plisados atrevidos, así como los suéteres negros de cuello alto del CEO de Apple, Steve Jobs, falleció a los 84 años a causa de un cáncer de hígado, precisó la Miyake Design Office.

Issey definió una época de la historia moderna de Japón y alcanzó el estrellato en la década de 1970 dentro de una generación de diseñadores y artistas que lograron fama mundial, definiendo una visión japonesa distinta de la de Occidente.