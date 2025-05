Los horrores de la guerra de Gaza vuelven a Cannes

La proyección de este largometraje, Put Your Soul on Your Hand and Walk (Pon tu alma en tu mano y camina), será uno de los momentos emotivos del festival.

Esta guerra ya estuvo presente el año pasado. Uno de los momentos más virales fue cuando la actriz australo-estadounidense Cate Blanchett lució un vestido que evocaba los colores de la bandera palestina.

Y a tenor de la movilización de los artistas, los discursos en la ceremonia de apertura podrían mencionar el conflicto.

En la inauguración de la Berlinale en febrero, Tilda Swinton denunció lo inhumano perpetrado ante los ojos y los planes de Donald Trump para la región, sin mencionar ni a Israel ni a Gaza directamente.

En cuanto a las películas, dos largometrajes abordan el tema desde la ficción.

Once Upon a Time in Gaza (Érase una vez en Gaza) es obra de los hermanos Tarzan y Arab Nasser, gazatíes exiliados desde hace años cuyas fábulas tragicómicas hablan de su tierra natal.

El cineasta israelí Nadav Lapid, intelectual muy crítico con las orientaciones políticas de su país, fue seleccionado a última hora en la Quincena de Cineastas por Yes.

La película se desarrolla en Israel, el día después del 7 de octubre, y narra la historia de un músico al que encargan la melodía de un nuevo himno nacional.

"Espanto"

La sesión más cargada de emoción promete ser el estreno mundial, el 15 de mayo, de Put Your Soul on Your Hand and Walk.

Fatima Hassouna, gazatí de 25 años que fotografiaba su día a día en la guerra, es la protagonista de este documental realizado por la cineasta iraní Sepideh Farsi.

El 15 de abril, la joven supo que la película había sido seleccionada. Al día siguiente, un misil redujo su casa a cenizas, matando a su familia con ella. Solo su madre sobrevivió.

"Esta proyección en Acid Cannes, la menos conocida de las secciones paralelas, será una forma de honrar la memoria (de la fotógrafa), víctima como tantas otras de la guerra", subrayó el Festival de Cannes, que expresó su espanto por esa muerte.

Varias organizaciones del mundo del cine han solicitado un homenaje en esta ocasión.

Hasta el final, Sepideh Farsi, de 60 años, refugiada política en Francia, creyó que la joven iba a venir, que la guerra iba a terminar, explicó a AFP. "Nos equivocamos al creerlo, la realidad nos ha superado".

Su sonrisa "para siempre"

Israel prohíbe a la prensa internacional entrar en Gaza. La cineasta, que había filmado en el pasado clandestinamente con un teléfono móvil en Irán, entabló a distancia, por videollamada, un vínculo con Fatima Hassouna, quien publicaba habitualmente sus fotos en las redes sociales.

Algunas fotos serán objeto de una exposición en Cannes. "Su sonrisa atraviesa la película. Su mirada, sus ojos verdes que cambian de color según la luz... todos esos momentos, afortunadamente, están filmados y estarán ahí para siempre", añadió la directora.

El ataque del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 58 siguen retenidas en Gaza, de las cuales 34 han sido declaradas muertas por el ejército israelí.

Hamás también retiene el cadáver de un soldado israelí muerto en una guerra anterior en Gaza, en 2014.

La campaña de represalias israelíes ha causado más de 52.787 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de territorio palestino, considerados fiables por la ONU.

"Fatima Hassouna había dicho en varias ocasiones que documentaba esta guerra... la vida en Gaza también, para transmitirlo a otros y a los niños que quería tener", dijo Sepideh Farsi. "Me parecía maravilloso. Desgraciadamente, nunca los tendrá".

FUENTE: AFP