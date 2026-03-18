Los Óscar pierden un 9% de audiencia en transmisión de este año

El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por "One Battle After Another" junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

LOS ÁNGELES.- Los premios Óscar 2026, la mayor gala de Hollywood , atrajeron 17,9 millones de telespectadores el domingo, una disminución de 9% frente al año pasado, de acuerdo con las cifras de la firma de medición Nielsen reveladas el martes.

Es la primera caída de audiencia que la ceremonia sufre desde 2022, edición que levantó los débiles números durante el covid con la sintonía de 16,68 millones de personas.

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La 98ª gala de los Premios de la Academia fue transmitida por la cadena estadounidense ABC y, por segundo año consecutivo, por la plataforma de streaming Hulu, ambas bajo el paraguas de Disney.

One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, se alzó como la película del año y cerró la noche con seis estatuillas.

La ceremonia estuvo conducida por el comediante Conan O'Brien y contó con momentos musicales que prestigiaron al fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop y la taquillera Sinners, de Ryan Coogler.

Trajo además un sentido segmento In Memoriam, que incluyó un homenaje al actor Robert Redford a cargo de Barbra Streisand.

Récords anteriores

La transmisión de los Premios de la Academia, que llegó a congregar a más de 40 millones de personas alrededor de la televisión la década pasada, vio su audiencia desplomarse a 10,4 millones de telespectadores en 2021.

A partir de entonces fue recuperándose paulatinamente hasta este 2026.

En 2025, cuando Anora, de Sean Baker, se alzó como mejor película del año, la difusión de la fiesta del cine alcanzó mayor audiencia gracias al streaming que llevó el evento a los teléfonos y las computadoras, para un total de 19,69 millones de espectadores.

La disminución de este año va en sintonía con lo registrado por otros eventos de la temporada, como los Globos de Oro y los Grammys, que vieron reducciones similares.

El programa además enfrentó este domingo competencia deportiva con la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol en la que Estados Unidos venció a República Dominicana.

Los Óscar, que cierran la temporada de premios, serán transmitidos a partir de 2029 solo por YouTube.

FUENTE: AFP