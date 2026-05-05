Raphael: 83 años de una leyenda que se niega a detener el tiempo

El homenajeado Raphael actúa en el escenario durante la ceremonia de la Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación, que honra a Raphael, el 12 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- La industria de la música hispana rinde homenaje este 5 de mayo a una de sus figuras más legendarias: Raphael, el artista que redefinió la interpretación sobre el escenario y que hoy cumple 83 años.

Y aunque para muchos podría ser el ocaso de su trayectoria, él celebra esta vuelta al Sol de una manera diferente: con la maleta lista y la voz preparada para seguir siendo 'aquel'.

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Salud de hierro y un espíritu renovado

Tras haber superado con éxito un complejo diagnóstico de salud a finales de 2024, que lo mantuvo alejado de los focos durante los primeros meses de 2025, Raphael ha demostrado una vez más su naturaleza resiliente.

Su regreso a los escenarios en junio no fue solo un acto de profesionalismo, sino una declaración de intenciones: Raphael ha multiplicado su vitalidad, convirtiéndola en una que desafía cualquier lógica cronológica.

De España para el mundo

Su cumpleaños también coincide con la plenitud de su tour Raphaelísimo, una ambiciosa gira que recorre su vasto legado. Tras recibir homenajes recientes, como la inauguración de un auditorio con su nombre en Boadilla del Monte y ser reconocido como leyenda en los últimos Latin Grammy, el artista no da señales de fatiga.

Ejemplo de ello es que este 6 de mayo, Raphael tiene una cita ineludible con su público en el Teatro Nacional de Santo Domingo, marcando el inicio de una etapa internacional que incluirá paradas en Puerto Rico, México, Colombia, Chile y Argentina a finales de año.

Legado

Mientras Netflix prepara el estreno de la serie biográfica Aquel, que profundizará en las luces y sombras de su trayectoria, Raphael seguirá escribiendo su historia en presente.

Con más de 80 discos a sus espaldas y el mítico Disco de Uranio en sus vitrinas, su mayor logro sigue siendo la conexión intergeneracional.

En un panorama musical dominado por lo efímero, Raphael celebra sus 83 años como el último gran arquitecto del drama musical, recordándonos que, mientras haya una luz sobre el escenario, habrá una gran noche que cantar.