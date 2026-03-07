Michael B. Jordan destaca como favorito en la carrera por el Óscar

El actor estadounidense Michael B. Jordan posa en la alfombra roja a su llegada a los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.

LOS ÁNGELES .- El más reciente triunfo de Michael B. Jordan en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood por 'Sinners' ha estrechado la contienda al Óscar como mejor actor, con Timothée Chalamet a la espera de recibir su primera estatuilla por Marty Supreme y la novedad en esa categoría del brasileño Wagner Moura por O Agente Secreto.

El apartado lo completa el oscarizado Leonardo DiCaprio que compite por One battle after another y Ethan Hawke por Blue Moon, dos consagrados actores que podrían dar la sorpresa en los premios de la Academia de Hollywood, que se entregan el próximo 15 de marzo.

Jordan ganó la nominación al Óscar por interpretar a los gemelos Smoke y Stack, que abren un club nocturno exclusivo para afroamericanos, solo para ver sus planes interrumpidos por una amenaza sobrenatural, en una película de vampiros del director Ryan Coogler.

La victoria del artista el sábado pasado sobre Chalamet, Hawke y DiCaprio, que también competían por el premio a mejor actor, lo puso nuevamente en las quinielas como uno de los favoritos para ganar la máxima competencia.

Además, Jordan se ha beneficiado de la aceptación que los miembros de la Academia le han dado al film, ambientado en el Mississippi del Ku Klus Klan, que obtuvo el mayor número (16) de nominaciones en la historia de los Óscar, y ha sido, hasta el momento, una de las cintas más premiadas de la temporada.

Competencia

El protagonista de Sinners ha equilibrado la balanza que estaba inclinada para Chalamet, que ganó el Globo de Oro como mejor actor en película de comedia o musical, junto el Premio de la Crítica, por encarnar a un joven vendedor de zapatos en la Nueva York que sueña con ser reconocido como el mejor jugador de tenis de mesa del mundo en 1952.

Marty Supreme, una comedia dramática dirigida por Josh Safdie, le dio la tercera nominación al Óscar a Chalamet como mejor actor, el más joven (30 años) en conseguir este hito. Sin embargo, se fue con las manos vacías por las películas Call me for your name y A complete Unknow.

Chalamet, que ha dicho públicamente que quiere ser “uno de los grandes”, este año podría meterse en la lista de los oscarizados.

Pero también se enfrenta con la estrella más cotizada de Hollywood, Leonardo Dicaprio, que ha dejado huella en el público con la interpretación de Bob Ferguson, un atribulado revolucionario que se juega todo por salvar a su hija en Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson.

Esta es la sexta nominación que DiCaprio recibe como actor principal. El actor obtuvo el Óscar en 2016 por The Revenant. Y aunque este año su nombre ha estado presente en la mayoría de las competencias importantes, solo ha ganado el National Board of Review.

Pero para un actor de la talla de DiCaprio, el éxito está en escoger proyectos que creen impacto. "Esta película es increíblemente extrema. Hay personajes increíblemente defectuosos, pero creo que el hecho de que esté hablando de dónde estamos hoy en este mundo es un reflejo del extremismo", dijo a EFE en septiembre a propósito del lanzamiento del film.

El brasileño Wagner Moura también da la pelea este año por su actuación por El agente secreto, en la que encarna a Armando, un antiguo profesor universitario que se ve obligado a huir de Sao Paulo tras ser marcado como objetivo por la dictadura en Brasil en 1977 y deberá asumir otra identidad para salvar su vida, en un filme del director Kleber Mendonça Filho.

Moura ganó el Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación, considerada el cénit de su carrera. La crítica se ha rendido a los pies del suramericano valorado como uno de los actores más influyentes y versátiles de su generación. No sería una sorpresa si ganara la estatuilla.

No menos importante es Hawke, que no deja de sorprender con su talento en Blue Moon, del director Richard Linklater. Una cinta en la que da vida al letrista estadounidense Lorenz Hart, el compañero de composición original de Richard Rodgers.

Con más de cuatro décadas en la industria y casi 90 películas en su haber, Hawke viviría el momento que se merece si gana por un papel que ha descrito como uno de los "más desafiantes" de su carrera.

FUENTE: EFE