Barbra Streisand planea posible homenaje a Robert Redford en los Óscar

Barbra Streisand recibe el Premio SAG a la Trayectoria en el escenario durante la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 24 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La legendaria actriz Barbra Streisand está en conversaciones para actuar en los Óscar , específicamente en un acto homenaje a su coprotagonista de The Way We Were, Robert Redford . Según fuentes de Variety, Streisand podría cantar durante el segmento In Memoriam de la ceremonia.

Los detalles aún se están discutiendo, señaló el medio. Aún no se ha decidido si el In Memoriam será una actuación en solitario de Streisand o si la acompañarían otros artistas.

La también actriz actuó por última vez en los Óscar en 2013. Casualmente, Streiand cantó The Way We Were para honrar al fallecido compositor Marvin Hamlisch, también parte del In Memoriam.

Despedida

Redford falleció en septiembre a los 89 años. En ese momento, Streisand lo recordó en una publicación de Instagram.

"Cada día en el set era emocionante, intenso y pura alegría. Éramos tan opuestos: él venía del mundo de los caballos; ¡yo era alérgica a ellos! Sí, siempre intentábamos conocernos mejor, igual que los personajes de la película. Bob era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante y uno de los mejores actores de la historia", escribió la superestrella.

“La última vez que lo vi, cuando vino a almorzar, hablamos de arte y decidimos enviarnos nuestros primeros dibujos. Era único y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar con él”, agregó.

La 98.ª edición de los Premios Óscar, presentada por Conan O’Brien, se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood. La ceremonia será televisada en directo por ABC y se podrá ver en streaming en HBO para América Latina.