Los que nos dejaron en la última década

Elizabeth Taylor

El 23 de marzo de 2011, una de las actrices más emblemáticas partió de este mundo: Elizabeth Rosemond Taylor, también conocida como Liz Taylor.

Además de las innumerables interpretaciones que realizó en el cine, teatro y televisión, Elizabeth Taylor también fue una actriz que deslumbró por su particular belleza.

En su más de seis décadas de trayectoria artística, Taylor se alzó con tres Premios Oscar (uno de ellos honorífico), cinco Globos de Oro, tres premios BAFTA, entre otros.

Pero después de varios meses hospitalizada por problemas cardiovasculares, la leyenda del cine murió a los 79 años de edad.

Elizabeth Taylor-YouTube.jpg Elizabeth Taylor en una entrevista con Johnny Carson el 21 de febrero de 1992. Captura de pantalla/YouTube/Athena Grey

Amy Winehouse

Con apenas 27 años de edad, la industria de la música despidió a la intérprete de Back To Black.

El 23 de julio de 2011, el cuerpo de Amy Winehouse fue encontrado sin vida en su apartamento tras sufrir una intoxicación etílica.

Tras su pronta partida, el álbum Back To Black se convirtió en uno de los más vendidos en Reino Unido. Un año después de su muerte, la cantante se ubicó en el puesto 26 de las 100 Mejores mujeres en la música, según la cadena VH1.

Amy Winehouse.jpg En esta foto del 18 de junio de 2011, Amy Winehouse da un concierto en Belgrado, Serbia. AP

Whitney Houston

Hija de John Russell Houston y Cissy Houston, Whitney Houston se posicionó como la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, según Guinness World Records.

Conocida también como The Voice, la intérprete de los éxitos I Have Nothing y I Will Always Love You partió de este mundo el 11 de febrero de 2012 a los 48 años de edad. Su cuerpo se encontró sin vida en la bañera de su habitación en un hotel de Beverly Hills.

Dos días antes de su muerte, el nueve de febrero, Whitney se reunió con las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold, junto con su productor Clive Davis, para realizar -el que sería- su último ensayo para la fiesta previa de los Grammy 2012.

Como cantante, Houston lanzó siete álbumes de estudio, tres bandas sonoras, varias compilaciones y más de 53 sencillos, de los cuales 11 fueron número uno en la lista Billboard Hot 100.

Además, se desempeñó como actriz, productora, compositora, empresaria y modelo.

Whitney Houston AP En esta imagen difundida por Arista Records, la portada del álbum "Whitney" de Whitney Houston. La difunta cantante obtuvo su tercer álbum certificado diamante y se convirtió en la primera artista de raza afroamericana en lograr esta hazaña. La RIAA y Legacy Recordings anunciaron el miércoles 28 de octubre del 2020 que el segundo álbum de Houston, “Whitney” de 1987, alcanzó la certificación al haber vendido más de 10 millones de copias. AP/Arista Records

Jenni Rivera

En vida, Jenni Rivera vendió más de 25 millones de discos y más de 10 millones después de su muerte, ocurrida el nueve de diciembre de 2012.

La Diva de la Banda falleció a la edad de 43 años en un accidente aéreo.

Diversos medios de comunicación, como CNN, The New York Times y Fox News, la catalogaron como la figura femenina más importante y de mayor venta en el género de la música regional mexicana.

Además de su carrera musical, Jenni Rivera fue una mujer altruista al donar tiempo y dinero a causas cívicas. Incluso, la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica la nombró su portavoz en los Estados Unidos.

jenniriveraap.jpg En esta fotografía de archivo del 8 de marzo de 2012, la cantante y estrella de telerrealidad mexicano-estadounidense Jenni Rivera posa durante una entrevista en Los Angeles. AP/Reed Saxon, Archivo

Paul Walker

Hace siete años el actor Paul Walker, recordado por su emblemática participación en la serie de películas The Fast and the Furious, partió de este mundo a la edad de 40 años.

Fue el 30 de noviembre de 2013 en Santa Clarita, California, donde un trágico accidente automovilístico -por exceso de velocidad- cobró la vida del actor.

Su atractivo físico no solo se vio en la gran pantalla, también figuró como modelo y piloto de carreras.

Pero además de su desempeño en el mundo del entretenimiento, Paul Walker se licenció en biología marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera como modelo profesional.

Paul Walker-AP.jpeg En esta fotografía de archivo del 7 de mayo de 2013, el actor Paul Walker llega al estreno mundial de Fast & Furious 6 en el centro de Londres. AP/Joel Ryan/Invision/Archivo

Mónica Spear

A las 10:30 p.m. del seis de enero de 2014, mientras su vehículo era remolcado por una grúa en la Autopista Valencia-Puerto Cabello, en Venezuela, la Miss Venezuela 2004 -Mónica Spear- fue asesinada: antisociales dispararon a su carro, lo que causó la muerte de la actriz y su pareja, Thomas Henry Berry. En el lugar, también estaba su hija, quien fue la única que sobrevivió al crimen.

Mónica Spear falleció a los 29 años de edad y a pesar de su corta edad, la Miss Venezuela protagonizó telenovelas como Mi prima Ciela, Calle luna, Calle sol y La mujer perfecta. Gracias a su papel de Bianca Santillana de Piamonte en la producción Pasión prohibida, de la cadena Telemundo, Spear logró la internacionalización como actriz.

La hija de Rafael Spear Tudares y Enna Mootz Gotera estudió Arte dramático en la Universidad de Florida Central, en Orlando, y en 2011 firmó un contrato de exclusividad con Telemundo para realizar Flor salvaje, grabada en Colombia.

monicaspear.jpg Miss Venezuela 2004 y actriz Mónica Spear. Cortesía/Venevisión

Robin Williams

Ganador de un Premio Oscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy, entre otros reconocimientos, el hijo de Robert Williams y Laurie Williams se suicidó el 11 de agosto de 2014.

Durante sus 38 años en el mundo del espectáculo, Robin Williams no solo hizo reír y entretener a millones de personas, también tuvo que lidiar con las adicciones, la depresión y el mal de Parkinson.

Susan Schneider, viuda del actor, indicó en un comunicado -días después de que el intérprete se suicidara- que este fue una persona que se dedicó a ayudar a otros.

Robin Williams.jpeg En esta foto del 8 de noviembre de 2012, el actor de Hollywood Robin Williams se presenta en el sexto concierto benéfico anual Stand Up For Heroes para miembros del servicio lesionados y veteranos en Nueva York. AP/Charles Sykes/Archivo

Juan Gabriel

A pesar de su complicada y pobre infancia, Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", vendió más de 100 millones de discos como solista, hazaña que lo ubicó como uno de los principales cantantes de la música regional mexicana contemporánea.

Artistas como Raphael, Vicente Fernández, Lupita D'Alessio, María Victoria, Pedro Vargas, Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Isabel Pantoja, Cornelio Reyna y Rocío Dúrcal llegaron a grabar sus temas, lo que les ayudó encontrar mucha aceptación en el mercado hispano.

Una de sus presentaciones más recordadas fue las que realizó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México los días nueve, 10, 11 y 12 de mayo de 1990, donde cantó acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México, con Enrique Patrón de Rueda como director invitado.

Su muerte ocurrió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio, mientras realizaba una gira.

Juan Gabriel-AP.jpeg En esta foto de archivo del 5 de noviembre de 2009, Juan Gabriel se presenta en la décima edición de los Premios Latin Grammy en Las Vegas. Representantes de Juan Gabriel informaron el domingo 28 de agosto de 2016 que falleció. AP/Matt Sayles/Archivo

Kobe Bryant

Aunque Kobe Bryant se desempeñó en el mundo del deporte, su repentina muerte conmocionó al mundo del entretenimiento cuando el 26 de enero de 2020 un trágico accidente en un helicóptero le costó la vida junto a su hija Ginna.

Tras su deceso, personalidades como Bruno Mars, Taylor Swift, Reese Witherspoon o M. Night Shyamalan lamentaron el fallecimiento de la Mamba Negra.

"Kobe fue un superhéroe en la vida real y en la cancha, y estoy seguro de que también lo fue para su familia. Mando amor y rezo para ellos, esto es descorazonador", escribió Bruno Mars en su cuenta de Twitter.

"Mi corazón se ha roto en mil pedazos tras escuchar las noticias de esta tragedia inimaginable. No puedo ni imaginarme por lo que están pasando estas familias. Kobe significa tanto para mí y para todos. Envío mis oraciones, mi amor y mis infinitas condolencias a Vanessa y a la familia y a cualquiera que perdiera a alguien en ese vuelo", lamentó Taylor Swift en su momento.

Kobe Bryant foto archivo ap.jpg Fotografía del 2 de marzo de 2019 de Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron en un trágico accidente en enero de 2020. Kobe brilló en la NBA igual que su padre, Joe "Jellybean" Bryant. AP/Jessica Hill/Archivo

Naya Rivera

El ocho de julio de 2020, la actriz Naya Rivera -quien interpretó a Santana López en la serie Glee- desapareció en el Lago Piru, un embalse artificial en el Bosque Nacional Los Padres en el Condado de Ventura, en California.

Cinco días después, la policía del condado de Ventura dio por muerta a la intérprete de 33 años de edad.

"Suponemos que ocurrió un accidente y asumimos que ella se ahogó en el lago", declaró para la fecha Chris Dyer, agente policial del condado de Ventura. Pero luego, una autopsia confirmó que la artista murió por un ahogamiento accidental.

La desaparición de Rivera se supo cuando su hijo de cuatro años de edad fue hallado solo en el bote que la actriz había alquilado en el Lago Piru.

Naya Rivera2.jpeg En esta foto de archivo del 13 de enero de 2018, Naya Rivera participa en el panel Step Up: High Water durante la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión de YouTube en Pasadena, California. AP/Willy Sanjuan/Archivo

Armando Manzanero

La madrugada del lunes 28 de diciembre de 2020, el maestro Armando Manzanero murió a sus 85 años de edad en un hospital en la Ciudad de México por complicaciones renales.

El intérprete de Somos novios estuvo hospitalizado por COVID-19, pero su mánager, Laura Blum, aseveró que el cantautor había superado el virus, aunque tenía problemas en los riñones que no se resolvieron.

Reconocido por su trayectoria por la Academia de la Grabación, así como por Billboard y ASCAP, Manzanero compuso cerca de 400 canciones. Adoro y Contigo aprendí fueron algunas de las más destacadas.

Artistas como Raphael, Tony Bennett, Diego “El Cigala”, Elis Regina, entre otros llegaron a interpretar sus creaciones. Temas, que a pesar de los años, han resistido la prueba del tiempo.