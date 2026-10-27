martes 27  de  octubre 2026
POLÉMICA

Países Bajos se retira de Eurovisión en protesta por participación de Israel

En agosto, los organizadores de Eurovisión indicaron que excluirían de la organización del concurso a cualquier país implicado en un conflicto armado

La australiana Delta Goodrem interpreta la canción Eclipse en la gran final de la 70ta edición de Eurovisión.&nbsp;

La australiana Delta Goodrem interpreta la canción Eclipse en la gran final de la 70ta edición de Eurovisión. 

EFE

LA HAYA.- Países Bajos se retira por segundo año consecutivo del concurso, anunció el martes el canal de televisión pública NPO, que invocó el tema "delicado" de la participación de Israel.

El Festival de la Canción de Eurovisión se enfrenta a una ola de boicots por la participación de Israel, como signo de protesta a su ofensiva en Gaza en represalia al ataque sin precedentes del grupo islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023.

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"Sabemos desde hace un cierto tiempo que la participación de Israel suscita diversas reacciones en la sociedad y es un motivo de debates y de divisiones", declaró Jurre Bosman, director de medios de comunicación de la NPO.

"Es por este motivo que, después de consultar con el Consejo de emisoras, la NPO decidió renunciar a participar en la edición de 2027", dijo en un comunicado.

A finales de septiembre la cadena pública neerlandesa anunció su participación en Eurovisión antes de dar un paso atrás.

Jet de Ranitz, la directora ejecutiva de la NPO, reconoció que esta decisión decepcionaría a muchos fans neerlandeses de Eurovisión y subrayó que el concurso sería transmitido en los canales públicos.

"Debido a cuestiones sensibles vinculadas a temas actualmente en juego, hemos decidido tomar un poco de distancia por el momento", explicó Ranitz.

"Es todavía muy pronto para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2027" añadió.

Polémica

En agosto, los organizadores de Eurovisión indicaron que excluirían de la organización del concurso a cualquier país implicado en un conflicto armado.

El ganador suele obtener el derecho de acoger la siguiente edición, e Israel estuvo cerca de llevarse el trofeo en 2025 y 2026.

Países Bajos no es el primer país que se retira de la edición de 2027, Irlanda ya anunció que no participará.

La última muestra del concurso, celebrada en mayo de 2026, fue boicoteada por Países Bajos, Islandia, España, Irlanda y Eslovenia.

Los tres últimos países se negaron incluso a retransmitir el certamen, que reunió 131 millones de telespectadores, 35 millones menos que el año precedente.

El próximo año, Eurovisión tendrá lugar el 15 de mayo en Burgas, ciudad búlgara situada a orillas del mar Negro.

FUENTE: Con información de AFP

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