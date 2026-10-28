Los Tri-O aspiran conquistar el Latin Grammy con "Orgánico"

Más allá de un galardón, Los Trí-O consideran que compartir la nominación con artistas como Gilberto Santa Rosa ya es ganancia.

MIAMI.- La agrupación colombiana Los Tri-O vuelve al Latin Grammy con el álbum Orgánico, un proyecto en el que reúne siete canciones y que destaca entre los nominados en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

En entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS, el famoso trío señaló que, aunque nunca han dejado de hacer música, este proyecto los conecta con una esencia que habían dejado en el pasado.

“Nos reunimos para hacer música y dijimos: ‘Bueno, ¿por qué no hacemos un disco que busque la esencia nuestra? que sea como con lo que empezamos en el año 98, que eran arreglos en voces, guitarras, algo que fuera de cierta forma básico, pero que tuviera esa misma identidad de cuando empezamos”, dijo Esteban Herrera, conocido como Esteban Louis.

De esta manera nació Orgánico, un proyecto que reúne una serie de canciones que estaban en su repertorio, pero que no habían grabado.

Amnesia, Sabor a Mí, Locura Mía, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, No Me Queda Más, Dile Que Por Mí No Tema, y Y Si Decides (Por Ahí Oí), tema inédito escrito por Herrera, son las piezas que componen este disco.

El proyecto combina armonías vocales y el sonido acústico, una mezcla que enaltece la balada, los boleros y los sonidos de la música clásica. En este sentido, la agrupación sostiene que su aporte al género es justamente traerlo de vuelta de una manera ‘orgánica’.

“En esta época es muy importante volver no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista personal a lo que es la esencia. Y esta música siempre exige eso. Entonces volver a recuperar ese sonido y traerlo nuevamente a las generaciones de ahora creo que es el mayor aporte que tenemos nosotros”, señaló Juan Manuel Enríquez.

Dentro de los retos que Los Tri-O enfrentaron estuvo dar voz a composiciones con nuevos arreglos que si bien respetan el género, e incluso a su intérprete original, se sienta con la misma esencia que la agrupación ha tenido.

“Un reto de los que hacemos boleros y del fanático del bolero es escuchar una nueva versión. El fan, o la gente que nos ha escuchado todos estos años, siempre están pendientes de lo que nosotros queremos hacer musicalmente con una versión de estas canciones y siempre nos están pidiendo nuevas. Ahora, es como aportar bajo otra estructura, bajo un arreglo vocal diferente, con un sonido pues muy de nosotros”, aseveró Manuel Correa.

“Creo que es eso como aportar un poco el arreglo vocal nuestro, una propuesta diferente, digamos, en el sonido y en este caso que quisimos hacerlo de una forma muy muy elemental”, agregó.

Volver al Latin Grammy tras 20 años

Sobre esta nueva nominación al Latin Grammy, los músicos sostienen que han sido semanas de sentimientos encontrados.

“Nosotros llevábamos 20 años sin una nominación a los Latin Grammy. Nuestra última nominación a los fue en el 2006. Y, cuando empiezan a pasar esos lapsos, que son largos, el tiempo se hace eterno y uno piensa que definitivamente ya pasamos a otro estado en que hacemos música y hacemos lo que nos gusta y tratamos de llegarle a la gente que digamos que nos ha venido siguiendo, pero ya no no está ese pensamiento en los grandes premios”, enfatizó Esteban Louis.

“Esto es un regalo de Dios definitivamente”, añadió. “Yo creo que el día que nos nominaron todos echamos lágrimas porque es una felicidad completa saber que de cierta forma la gente no nos ha olvidado, sobre de los músicos, la gente con la que hemos trabajado, que finalmente hacen parte de de la Academia y son los que votan por estos proyectos”.

Para los tres, el significado más grande ha sido comprender el poder que tuvo congregarse una vez más para hacer música desde el corazón y que no respondiera simplemente a un deseo comercial para encajar en la escena.

Más allá de un galardón Los Trí-O consideran que compartir la nominación con artistas como Gilberto Santa Rosa ya es ganancia.

Receptividad del público

Desde su público la receptividad tanto del disco como la nominación al galardón ha sido celebrada, una muestra que para los colombianos ha significado mucho tras más de dos décadas de trayectoria artística.

“Tenemos la fortuna de tener todavía oyentes. Nos escriben en Facebook, en Instagram apoyándonos, muy felices porque sienten también que es un premio para ellos por habernos apoyado todos estos años que estuvimos fuera de la película como tal. Entonces están muy ilusionados también”, agregó Correa. “Hemos recibido mucho apoyo… y mucho apoyo también de amigos de la industria. Ha sido muy gratificante".

En una era en la que quizá para muchos el género urbano continúa liderando las listas musicales, Los Tri-O apuestan por el bolero y la música romántica para demostrar que el género continúa vigente.

“Creo que esta música siempre ha estado vigente porque al final uno escucha la música que escuchan los papás. Mucha gente, de pronto no los pelaos (niños y jóvenes) de ahora no lo tienen en su Spotify, pero lo escuchan en fiestas, en situaciones personales, en las reuniones. Entonces, yo creo que el superpoder que tiene el bolero es mantenerse vigente a pesar de todo”, sostuvo Juan Manuel Enríquez.

En medio de la felicidad que los embarga, la nominación ha sido gasolina para evaluar los próximos pasos que tienen como agrupación. Y, mientras determinan cuáles serán los proyectos futuros, Esteban, Manuel y Juan envían a su público un mensaje de agradecimiento por el apoyo constante.

“El agradecimiento total es para esa gente que ha estado ahí, que ha estado con nosotros en las de arriba y en las de abajo, pero que nunca han dejado de seguirnos. Definitivamente el público es más del 80% de un artista. Nosotros simplemente somos contenedores de un talento que nos da Dios, y a través de ese talento tratamos de llevar mensajes a la gente, de contar historias. Nosotros estamos muy agradecidos por cada una de esas personitas que han estado ahí durante este tiempo”