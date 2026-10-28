miércoles 28  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

Tom Brady inicia un romance con Candice Swanepoel luego de su divorcio con Gisele Bündchen

El exjugador de la NFL Tom Brady no ha formalizado ninguna relación desde que se divorció de Gisele Bündchen en 2022

El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.&nbsp;

El exjugador de la NFL, Tom Brady, sonríe durante la ceremonia de revelación de su estatua antes del partido de pretemporada entre los Commanders y los Patriots en el Estadio Gillette, el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts. 

Billie Weiss / Getty Images / AFP
Por Valentina Gil

Tom Brady y la supermodelo Candice Swanepoel están saliendo. Según reportó la revista US Weekly, el exjugador de 49 años y la modelo de 38 han estado vinculados desde hace "un tiempo", aunque ambas figuras han optado por mantener la discreción y no han emitido declaraciones al respecto.

Una fuente consultada por la revista People señaló que la cercanía geográfica ha beneficiado la dinámica de la pareja: "Ambos viven en Miami, así que resulta muy práctico. Están pasando mucho tiempo juntos".

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Asimismo, una persona cercana a su entorno reveló que, aunque llevan varios meses de relación, han optado por mantener el noviazgo al margen de los reflectores.

"Candice y Tom llevan meses saliendo. Ella ha sido muy reservada y selectiva a la hora de contarle a alguien sobre su relación. Cuando se han visto, han hecho todo lo posible por no ser descubiertos".

Aunque a Tom Brady se le ha vinculado sentimentalmente con figuras como Irina Shayk o Alix Earle, el exmariscal de campo no ha formalizado ninguna relación desde su divorcio de la modelo Gisele Bündchen en 2022. En cambio, Gisele le dio el "sí" al instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente en 2025, con quien comparte un hijo.

"No tengo mucho tiempo para una vida personal ni para mí mismo, pero me encanta trabajar y adoro a mis hijos", comentó Brady a la revista People en enero. "Me gusta estar ocupado y tratar de sentirme realmente realizado con lo que hago; por eso, estoy trabajando en proyectos fantásticos y colaboro con equipos de personas estupendas que llevan a cabo iniciativas muy positivas".

Brady y Bündchen estuvieron casados por más de una década. De esta unión nacieron Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13. El exjugador de la NFL también tiene un hijo mayor, Jack, de 19 años, con su expareja Bridget Moynahan.

La reacción de Gisele Bündchen

Una fuente exclusiva reveló a la revista People que al ser consultada sobre la relación entre Brady y Swanepoe, Gisele Bündchen "le deseó lo mejor a su ex".

"Tom es el padre de sus hijos y ella desea lo mejor para él. Está muy feliz y disfrutando mucho de la vida", compartió la fuente. "Le encanta vivir en Miami y tener otro bebé le ha traído muchísima alegría. Está muy contenta con la vida que ha construido".

En septiembre, Bündchen fue entrevistada por iD 377 para su reportaje de portada y habló sobre la llegada de su tercer bebé en febrero de 2025. La modelo describió el crecimiento de su familia como "un gran regalo".

“Tener un bebé en este momento de mi vida es un regalo, porque estoy en una etapa diferente”, dijo Bündchen. “No tengo nada que demostrar. Francamente, no me importa”.

“No me defino por las opiniones de los demás”, continuó. “Siento que puedo elegir cómo quiero vivir mi vida”.

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