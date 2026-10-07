miércoles 7  de  octubre 2026
MODA

Louis Vuitton cierra la Semana de la Moda de París con un viaje al futuro

Chanel y Dior, rivales de Louis Vuitton, aprovecharon el cambio de sus directores artísticos para dar un aire nuevo a su imagen

La modelo estadounidense Charlie Jones presenta una creación para el desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 6 de octubre de 2026.

La modelo estadounidense Charlie Jones presenta una creación para el desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 6 de octubre de 2026.

AFP / Lou Benoist

PARÍS.- Entre hileras de coches vanguardistas, el diseñador Nicolas Ghesquière presentó este martes una colección para Louis Vuitton con toques futuristas, en el punto final de la Semana de la Moda de París. Siluetas con cortes estilizados, vestidos en malla y tejidos ultraligeros en tonos muy claros avanzan por un decorado de ciencia ficción con autos voladores, en uno de los patios del Museo del Louvre.

Otros conjuntos están recubiertos de rombos de colores metálicos.

Lee además
La actriz estadounidense Eva Marie Saint llega a la ceremonia de entrega de las becas Academy Nicholl Fellowships in Screenwriting, el 7 de noviembre de 2019, en el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, California.
DUELO

Actriz ganadora del Óscar Eva Marie Saint muere a los 102 años en EEUU
Wisin en el escenario de los Premios Juventud 2026. 
MÚSICA

Wisin suma segundo show en el Coliseo de Puerto Rico

"Nada es rígido, todo es fluido, como una segunda piel que revela lo físico en movimiento. Pensadas para la acción, estas piezas nacen de un instinto. También recuerdan que el cuerpo está hecho para moverse", escribió Ghesquière en su nota de intenciones.

El diseñador francés explicó al término del desfile que trabajó teniendo presente el cambio climático y pensando en tejidos que se conviertan en "una segunda piel, lo más ligera posible".

En un estilo más fluido, conjuntos con pantalones y tops con volantes dan también una impresión de ligereza.

En la paleta cromática destacan tonos más bien neutros, entre grises, plateados y amarillos.

Insignias de la casa

No pueden faltar las piezas de cuero, sello de la casa, como las cazadoras ajustadas con el monograma de la marca.

Los bolsos, insignias de la firma, aparecen más pequeños, quizás con la idea de llegar a una clientela más amplia.

El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly.

En el contexto difícil del sector del lujo, Chanel y Dior, rivales de Louis Vuitton, aprovecharon el cambio de sus directores artísticos para dar un aire nuevo a su imagen.

Ghesquière, en cambio, encarna la estabilidad en Louis Vuitton casi 13 años después de haber sido nombrado, pese a los rumores frecuentes sobre su salida.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cindy Crawford exige explicación a centro de rehabilitación donde murió su hijo

Latin Billboard otorga a Fuerza Regida el Premio Vanguardia

Antigua reflexión de teólogo alemán insta a cuestionar la autoridad en tiempos actuales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.
INFANTICIDIO

Padre de la niña asesinada en Chicago pide a EEUU y a Venezuela que se haga justicia

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Te puede interesar

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

Por Daniel Castropé
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
VULNERABLES PARA HACKERS

Florida demanda a TP-Link por routers inseguros y vínculos con China

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

Una mujer envuelta en una bandera de Israel y con un gorro que lleva la inscripción Traedlos a casa ya asiste a una vigilia en memoria de las víctimas del ataque de Hamás frente a la Puerta de Brandeburgo, en Berlín. 
ANIVERSARIO

A tres años de una masacre por odio, sobreviviente llama a crear vida

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones