Louis Vuitton cierra la Semana de la Moda de París con un viaje al futuro

La modelo estadounidense Charlie Jones presenta una creación para el desfile de la colección femenina Primavera/Verano 2027 de Louis Vuitton, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 6 de octubre de 2026.

PARÍS.- Entre hileras de coches vanguardistas, el diseñador Nicolas Ghesquière presentó este martes una colección para Louis Vuitton con toques futuristas, en el punto final de la Semana de la Moda de París. Siluetas con cortes estilizados, vestidos en malla y tejidos ultraligeros en tonos muy claros avanzan por un decorado de ciencia ficción con autos voladores, en uno de los patios del Museo del Louvre.

Otros conjuntos están recubiertos de rombos de colores metálicos.

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"Nada es rígido, todo es fluido, como una segunda piel que revela lo físico en movimiento. Pensadas para la acción, estas piezas nacen de un instinto. También recuerdan que el cuerpo está hecho para moverse", escribió Ghesquière en su nota de intenciones.

El diseñador francés explicó al término del desfile que trabajó teniendo presente el cambio climático y pensando en tejidos que se conviertan en "una segunda piel, lo más ligera posible".

En un estilo más fluido, conjuntos con pantalones y tops con volantes dan también una impresión de ligereza.

En la paleta cromática destacan tonos más bien neutros, entre grises, plateados y amarillos.

Insignias de la casa

No pueden faltar las piezas de cuero, sello de la casa, como las cazadoras ajustadas con el monograma de la marca.

Los bolsos, insignias de la firma, aparecen más pequeños, quizás con la idea de llegar a una clientela más amplia.

El desfile estuvo plagado de estrellas, entre las que destacaron las actrices Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly.

En el contexto difícil del sector del lujo, Chanel y Dior, rivales de Louis Vuitton, aprovecharon el cambio de sus directores artísticos para dar un aire nuevo a su imagen.

Ghesquière, en cambio, encarna la estabilidad en Louis Vuitton casi 13 años después de haber sido nombrado, pese a los rumores frecuentes sobre su salida.

FUENTE: Con información de AFP