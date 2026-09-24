Esposa de Rod Stewart revela qué hallaron en el corazón del cantante tras desmayo

MIAMI.- La modelo Penny Lancaster ofreció detalles sobre la condición de salud que llevó a su esposo, el cantante británico Rod Stewart, a someterse a una intervención quirúrgica de emergencia y suspender parte de su gira musical.

Durante una entrevista concedida al podcast At Home with Vanessa, la presentadora de 55 años explicó que los médicos detectaron un problema cardíaco subyacente luego de que el artista de 81 años estuvo a punto de desmayarse durante un concierto en Utah el pasado mes de junio.

El episodio ocurrió en un contexto en el que el músico venía de superar una infección en las vías respiratorias superiores, combinado con la exigencia física de actuar en una zona geográfica de gran altitud.

Diagnóstico oportuno

Tras la evaluación médica inmediata, los especialistas identificaron una obstrucción arterial que requirió la colocación de un stent coronario para mantener el flujo sanguíneo adecuado hacia el corazón, un procedimiento habitual para ensanchar los conductos vasculares.

“Por suerte, estaba en el momento y en el lugar correctos, y detectaron una ligera obstrucción que necesitaba un stent, que parece que la mayoría de las personas mayores de 65 años suelen necesitar”, relató Penny Lancaster sobre el hallazgo médico.

“Los médicos están satisfechos con su recuperación, y Rod se encuentra muy bien y ha retomado sus actividades diarias normales”, confirmó el equipo del cantante a través de un comunicado en redes sociales, precisando que requirió cuatro semanas de reposo antes de reprogramar sus compromisos en los escenarios y su residencia de conciertos en Las Vegas.