Lucía Mendez celebra sus 70 años con una lujosa fiesta

Entre los asistentes al evento destacan Ninel Conde, Carlos Adyan, Felicidades Mercado, Lupita Ferrer, Raul de Molina, Lili Estefan, Alicia Machado, Johann Vera, Rey Coronado, El Divo de Placetas, Fedro, Mario Vanucci, Yasmin Peña, Luis Alfonso Borrego, Alex Rodriguez, Pedro Antonio Torres Méndez hijo de Lucia y sus hermanos Minerva y Abraham Méndez.

Según informó la revista !HOLA!, la noche estuvo cargada de diversión y buena comida. La música estuvo a cargo de un Dj y de la agrupación de mariachi México Internacional; mientras que Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, bajo la producción de Othniuska Cedeño, interpretó un tema que compuso para ella.

Por su parte, Rey Coronado cantó Las Mañanitas a la actriz.

"La verdad fue una fiesta maravillosa, con gente muy querida. Agradezco a toda la gente linda que fue a festejarme. Había a quienes no veía hace mucho porque ahora he estado más tiempo en México", comentó Méndez a ¡HOLA! Américas.

El pastel de cumpleaños estuvo a cargo del pastelero Víctor Martinez, quien diseñó un postre de varios pisos decorado de una crema color negro y flores blancas.

"Llegar a esta edad con la sapiencia, con mucho agradecimiento a Dios antes que nada, porque es lo que más hago. Amo por sobre todas las cosas a Dios y el haber tenido una vida, pues plena, el tener salud, mi familia, mi hijo, mis nietas, mis hermanos, mi nuera, mi familia, que es lo más importante en la vida, en realizarme profundamente", agregó.

La actriz manifestó su agradecimiento, pues durante su vida ha contado con personas especiales que le han brindado un apoyo importante.

"Estas siete décadas he tenido a mi lado a gente muy valiosa, maravillosa. He sido muy bendecida. He tenido mucha suerte de trabajar en todas las facetas del arte, con productores maravillosos. Tanto en televisión, novelas en cine, en discos, con productores estrellas y muy importantes en mi carrera; y hasta hoy, por mi reciente trabajo en La Máquina, con Diego Luna, Gael García e Eiza González".

Planes a futuro

Sobre el futuro de su carrera, la intérprete dijo a ala revista que su edad no es una limitante para continuar trabajando duro en los múltiples proyectos que tiene.

"En este momento tengo cuatro series en plataformas internacionales, que son Siempre Reinas, Es Mejor Viuda que Mal Acompañada y La Máquina. Muchísimas gracias a la gente de darme la oportunidad de seguir vigente, de tener trabajo".

"Hay muchos planes para este año. Claro que me lo tomaré con calma. Viene lanzamiento de mi disco, de mi perfume en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Me lo han pedido mucho, se llama Vivir, de Lucía Méndez, con feromonas. Por ahora sólo está disponible en México, tiene 18 años de ser líder en el ámbito de feromonas, y no es un perfume que solamente es para el sexo opuesto; sino que cuando te lo pones en la piel, mientras más te lo pongas, brillas ante cualquier persona que esté cerca de ti. Tendrás mucho brillo, no tendrás depresión, conlleva una energía maravillosa. Hay algo inexplicable en lo que es la feromona".

"También pienso poner mi espectáculo este año, con toques de comedia. Y tengo ofertas para las plataformas también, entonces lo voy a tomar como debe ser, preparar las cosas bien y a seguir adelante", concluyó.