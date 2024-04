Lucrecia sobre Premio Latino de Oro en su honor: "Me llena de orgullo"

"Premios Latino es la prestigiosa gala de la música hispana en España, creado y dirigido por María Cansino, presidenta de Gala Acción Social, que este año celebra su décima edición. María Cansino ha creado este alto (reconocimiento) con un galardón que tiene mi nombre. (Esto) me llena de orgullo, pues es símbolo de respeto y admiración hacia mi trayectoria profesional y personal", declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Lucrecia.

Para la intérprete de temas como Mi gente y La noche de la iguana esta noticia la recibió dando tributo a una de sus particulares característica: la alegría.

"(María Cansino) me comunicó la noticia a través de una llamada telefónica y me quedé sin palabras. Hice -sin darme cuenta- un recorrido por mi vida en España... y le respondí un 'sí' súper largo, alto y lleno de felicidad, acompañado de mi sonora risa", contó la nominada al Óscar en 1993 por la intervención en el documental Balseros. "Es una idea soñada porque lo ves en prestigiosos eventos y ahora me toca a mí. Y sí, se cumple un sueño más", agregó.

Lucrecia Latino de Oro

El Premio Lucrecia Latino de Oro reconocerá, a partir de su décima edición, la trayectoria de profesionales que pretenden promover la industria iberoamericana del cine y la música. En ese sentido, para la artista de 57 años, destacar el trabajo de quienes poseen talento para exaltar la cultura es sinónimo de virtuosismo. "Siempre está relacionado a intérpretes que demuestran su valía con su corta edad. Llenos de virtuosismo y vivencias personales enriquecedoras para la humanidad", dijo Lucrecia, quien agradeció a DIARIO LAS AMÁRICAS por el apoyo que le ha brindado el periódico en su carrera artísticas y que reconoció en 2023 con el Premio Alegría de Vivir.

"Súper agradecida a mi querida familia de DIARIO LAS AMÉRICAS por hacerse eco de esta gran noticia y a mi adorada Iliana Lavastida. Justo en la XI Edición de Premios Alegría de Vivir recibieron sus premios honoríficos coincidiendo con María Cansino. Mil besitos y mil amores", destacó la también escritora de Besitos de chocolate, Cuentos de mi infancia, El valle de la ternura y Todos los colores del mundo.

Sobre Premios Latino

Los Premios Latino pretenden promover la industria iberoamericana del cine y de la música, premiando a todos aquéllos profesionales del sector que trabajan día a día para que todos los amantes del cine y de la música puedan disfrutar de todo ese talento que rompe fronteras.

La décima edición se llevará a cabo el 31 de mayo de 2024 en el Teatro Antonio Gala en Alhaurín el Grande (Málaga-España).