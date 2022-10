Premios Latino: "Lucrecia de mil maneras", Mejor Disco 2022

La producción de Lucrecia contiene temas como Bajando Una Subida, Latinoamericando Voy –un tributo a todos los latinos repartidos por el mundo, que lanzó como single poco antes del lanzamiento – y Canta Celia Canta, un homenaje a la intérprete cubana, muy vinculada a la carrera musical de Lucrecia desde sus inicios.

La placa de la artista incluye un remix de Mi Gente, en colaboración con su colega Ariel De Cuba. La remezcla conecta el álbum de Lucrecia con los sonidos urbanos y latinos tan populares actualmente.

En el disco, Lucrecia incluyó un dueto con Antonio Machin, Madrecita.

Lucrecia de mil Maneras también es el titulo del tercer corte del disco, una canción compuesta durante el confinamiento por la pandemia, en homenaje al apoyo incondicional de las familias en los tiempos difíciles de la crisis originada por el Covid 19.

La producción es fruto de una colaboración de músicos como Braily Ramos, Productor Musical y Director Musical de Tour Celia Cruz Mundial y Orquesta Celia Cruz All Stars; Bayron Ramos, que además de ser un celebre productor Musical es trombonista de Marc Anthony, Celia Cruz All Stars y Franco De Vita; Ariel de Cuba "El Rey del Party" Myhitplace; Pedrito Camacho: cantante, compositor y pianista de Celia Cruz All Stars; Robin Reyes, Bajista, Productor Musical de Latin Song Productions y director de la Orquesta de Lucrecia, que colaboró además en la producción musical de diferentes shows de televisión como Operación Triunfo y Tu cara me suena. Por otra parte, tambien esta Sergi Vila, productor del dúo con Antonio Machin, Madrecita.