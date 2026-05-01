viernes 1  de  mayo 2026
HOMENAJ

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrellas contiguas en Paseo de la Fama de Hollywood

La distinción de la Cámara de Comercio de Hollywood coincide con el estreno mundial de la esperada secuela El Diablo viste a la moda 2

La actriz estadounidense-británica Emily Blunt y el actor estadounidense Stanley Tucci posan para las fotos junto a sus estrellas contiguas durante la ceremonia de entrega de sus estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 30 de abril de 2026.

La actriz estadounidense-británica Emily Blunt y el actor estadounidense Stanley Tucci posan para las fotos junto a sus estrellas contiguas durante la ceremonia de entrega de sus estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood, California, el 30 de abril de 2026.

AFP / Frederic J. BROWN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los actores Emily Blunt y Stanley Tucci fueron honrados hoy con estrellas contiguas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las estrellas estuvieron acompañadas por su compañera de reparto en El diablo viste a la moda, Meryl Streep, así como los antiguos coprotagonistas de Emily, Dwayne Johnson, Matt Damon y Robert Downey Jr.

La ceremonia, adicionalmente, se convirtió en un asunto familiar gracias a la presencia de los cónyuges de los homenajeados, John Krasinski de The Office y Felicity Blunt, hermana de Emily y esposa de Stanley.

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Fue precisamente Emily quien presentó a Stanley con su hermana, una agente literaria, durante la boda de la actriz con John Krasinski en 2010. Tucci y Felicity contrajeron matrimonio en 2012.

Reencuentro en la gran pantalla

La distinción de la Cámara de Comercio de Hollywood llega en un momento estratégico, coincidiendo con el estreno mundial de la esperada secuela El Diablo viste a la moda 2.

En esta nueva entrega, sus personajes vuelven a cruzar caminos en un escenario mediático transformado, donde el personaje de Blunt ostenta ahora un poder ejecutivo que desafía incluso a la legendaria Miranda Priestly.

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