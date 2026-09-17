jueves 17  de  septiembre 2026
CINE

"Spider-Man: Brand New Day" se convierte en el filme más taquillero de la historia en EE.UU.

La película desbancó a Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la Fuerza), que se mantuvo por más de una década en el podio

El actor británico Tom Holland posa en la alfombra roja a su llegada a un evento especial para fans de la nueva película Spider-Man: Un nuevo día en el cine UGC Cité Bercy, en París, el 24 de junio de 2026. &nbsp;

El actor británico Tom Holland posa en la alfombra roja a su llegada a un evento especial para fans de la nueva película "Spider-Man: Un nuevo día" en el cine UGC Cité Bercy, en París, el 24 de junio de 2026.

 

AFP/Julien de Rosa

LOS ÁNGELES.- El fenómeno Spider-Man: Brand New day (Spider-Man: Un nuevo día), protagonizado por Tom Holland y Zendaya, se convirtió esta semana en la película más taquillera en la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con datos de Variety, la película de Holland recaudó en taquilla estadoundiense 936.773 millones de dólares desde su estreno el pasado 30 de julio.

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La película desbancó a Star Wars: The Force Awakens (Star Wars: El despertar de la Fuerza), que se mantuvo por más de una década en el podio con 936 millones de dólares recaudados en taquilla.

"Desde una galaxia muy, muy lejana, todos en Lucasfilm felicitan enormemente (...) a todo el equipo detrás de Spider-Man: Brand New Day por establecer un nuevo récord de taquilla en Estados Unidos y arrebatarle la corona a Star Wars: El despertar de la Fuerza", indicó la productora fundada por George Lucas en un escrito en redes sociales.

Números históricos

La película no ha parado de cosechar récords desde su estreno: tres semanas después de su exhibición en cines se convirtió en el filme que más rápido ha superado la marca de los 700 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

También logró alcanzar el hito de mayor recaudación en su primera semana en la historia de la taquilla estadounidense y es la segunda película que más rápido alcanzó los mil millones de dólares a esfera mundial (después de 'Avengers: Endgame').

Protagonizada por Tom Holland en el papel del icónico héroe de Marvel, el largometraje se sitúa ahora en el décimo puesto de la lista de películas más taquilleras a nivel internacional.

Zendaya, Sadie Sink y Jon Bernthal también protagonizan 'Spider-Man: Brand New Day', del director Destin Daniel Cretton.

FUENTE: Con información de EFE

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