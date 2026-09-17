¿Listo para el otoño en Alemania?

MIAMI.- A medida que el verano llega a su fin, el calendario de Alemania entra en una temporada marcada por las cosechas, las tradiciones populares, la música, la literatura y los espectáculos de luz. De las cervecerías de Múnich a los monumentos iluminados de Berlín, el otoño reúne celebraciones de larga tradición y propuestas culturales en ciudades y regiones de todo el país.

En Múnich, el Oktoberfest regresa del 19 de septiembre al 4 de octubre en el recinto de Theresienwiese. La edición número 191 volverá a combinar gastronomía y música bávaras con desfiles, atracciones mecánicas y cerveza servida en las tradicionales carpas del festival. La celebración comienza con el tradicional acto de abrir el primer barril.

Stuttgart será escenario del Cannstatter Volksfest, del 25 de septiembre al 11 de octubre. Lo que comenzó como una fiesta de la cosecha se ha convertido en una de las celebraciones populares más importantes de Alemania. En Cannstatter Wasen, las carpas, atracciones mecánicas, puestos de comida y especialidades regionales rodean la histórica Columna de la Fruta, un recordatorio de los orígenes agrícolas de la festividad.

Más al oeste, el vino ocupa el centro de la escena en Neustadt an der Weinstraße, donde el Festival Alemán de la Vendimia se celebra del 25 de septiembre al 12 de octubre. La gran fiesta rinde homenaje a las tradiciones vitivinícolas y gastronómicas del Palatinado, un histórico pueblo del vino, gastronomía regional y música en vivo que contribuye al ambiente de una de las épocas de mayor actividad del año en la región.

En Frankfurt, la temporada adquiere un carácter literario del 7 al 11 de octubre, cuando la Feria del Libro de Frankfurt reúne a autores, editores, profesionales de los medios y lectores procedentes de todo el mundo. Aunque la feria sigue siendo uno de los principales encuentros de la industria editorial internacional, su programa abierto al público también se extiende fuera del recinto ferial, con actividades culturales por toda la ciudad.

Berlín ofrece una perspectiva muy diferente de la temporada. Durante el Festival de las Luces, del 9 al 18 de octubre, monumentos, edificios históricos, calles y espacios públicos se convierten en escenarios para proyecciones de luz y video. La edición de 2026 tendrá como tema Colors of Love (Colores del amor), con instalaciones que podrán contemplarse en distintos puntos de la capital tras el anochecer.

Ese mismo fin de semana, el centro histórico de Weimar adquirirá un marcado carácter local durante el Weimar Onion Market, del 9 al 11 de octubre. Con una tradición que se remonta a varios siglos, el mercado se ha convertido en la fiesta urbana más antigua y de mayor tamaño de Turingia, con la cebolla como protagonista de una celebración que incluye puestos de mercado, productos regionales y entretenimiento.

En Bremen, el calendario de otoño se extiende hasta noviembre con el Freimarkt, del 16 de octubre al 1 de noviembre. Desde el año1035, esta celebración de casi mil años es considerada una de las fiestas populares más antiguas de Alemania. Más de 300 instalaciones de atracciones, puestos de comida y entretenimiento ocuparán la Bürgerweide y el centro de la ciudad, mientras un pequeño mercado histórico añadirá otro elemento a la celebración.

Düsseldorf cerrará el calendario de los principales eventos de la temporada con el New Fall Festival, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Los conciertos se celebran en algunos de los espacios culturales más singulares de la ciudad, haciendo que el entorno sea una parte importante de la experiencia, al igual que la música.

Düsseldorf también se prepara para una nueva conexión transatlántica. A partir del 21 de abril de 2027, La Compagnie tiene previsto operar cinco vuelos semanales sin escalas entre Nueva York-Newark y Düsseldorf, exclusivamente en clase Business.

En conjunto, el calendario otoñal de Alemania refleja la diversidad de tradiciones que continúan dando forma a la vida de sus ciudades y regiones: desde celebraciones de la cosecha y mercados centenarios hasta encuentros internacionales en torno a la literatura y modernas instalaciones de luz. El otoño ofrece otra manera de acercarse a Alemania, a través de festividades que cada año dan más vida a sus ciudades y regiones.