Luis Fonsi: "Ha sido un año bastante movido"

“Lo primero que quiero hacer es descansar a principios de año, algo que me lo pide el cuerpo, me lo piden mi esposa y mis hijos, estar un poquito de más tiempo en casa, más que todo por la familia. Hay que tener un balance, la vida se trata de un balance en todo momento”, dijo Luis Fonsi, durante una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, vía videollamada desde Miami.

“Todavía no sé dónde voy a despedir el año, pero sé que las Navidades las voy a pasar acá con la familia, con mis padres, mis hermanos, que también tienen niños. Y que los niños gocen. Y tratar de estar tranquilos, porque ha sido un año, gracias a Dios, bastante movido, un año en el que me he alejado un poco de la casa. Entonces ahora estos son los momentos en los que uno quiere estar tranquilo y ser papá”, agregó.

Fonsi resaltó que, sin importar dónde, el ingrediente principal en esta época es la familia. Y en la suya conviven dos culturas, la puertorriqueña y la española.

“Por suerte las tradiciones son similares, obviamente en cuanto a la comida cambia algunas cosas. Los españoles no conocen mucho del arroz con gandules, el pernil de lechón, pero mi española ya es experta haciendo arroz con gandules, al igual que yo también comiéndome las uvas (risas). Hay cositas que siempre intercambiamos y todo eso lo celebramos con los nuestros. Al estar aquí [en Miami] más con mi familia, pues naturalmente las tradiciones boricuas sobresalen un poco más, el coquito y todas esas cosas”, contó el intérprete, quien está casado con la modelo española Águeda López, madre de sus dos hijos, Mikaela y Rocco.

“No hay una regla ni patrón, enfrentamos cada Navidad de una manera un poquito diferente, pero sí hay un denominador común y siempre es la familia. Tengo dos niños pequeños. Siempre vamos a España en esta época. Ahora vamos, no para Navidad, pero a ver a la suegra y a la familia, tratando siempre de mantener ese balance, especialmente por los niños, para que lo entiendan y se críen con eso”.

Un año ocupado

Este 2022 Fonsi no paró entre la promoción de su nuevo álbum, Ley de gravedad, que vio la luz a inicios del año, y luego en el verano una gira de conciertos, además de su rol como coach en el programa La Voz España.

“Es un disco que había estado trabajando por muchos años, se habían lanzado bastantes canciones del disco. Fue bonito poder compartir el resto de las canciones. Empezamos la gira en mayo, así que estuve de gira todo el verano. Y todavía quedan algunos shows a principios del año que viene, y gozando porque lo que más disfruto es estar arriba de un escenario”, dijo.

Aunque reconoce que le vendrían bien un descanso junto a la familia, su participación en la actual temporada en La Voz España lo mantiene inspirado y con deseos de regresar.

“Estoy loco por llegar y ensayar con mi equipo. Creo que tengo un gran equipo y ahora viene el momento bonito de los shows en vivo. Ahora sí que nada se edita, empieza el show y estamos en vivo, que eso nos llena de mucha adrenalina. Si no me equivoco, esta es la décima vez que hago La Voz, lo hecho en diferentes países, incluyendo dos temporadas en EEUU. En Chile, en España es la tercera vez que lo hago, así que conozco súper bien el formato y lo disfruto muchísimo”, contó.

Sobre su experiencia en la edición española de ese programa cazatalentos, comentó:

“He tenido buena conexión con La Voz España, porque siento que hay buen público y es muy musical el programa. Es un proceso muy bonito, muy romántico, muy real y las experiencias que he vivido aun sido demasiado bonitas”.

Asimismo, reveló la clave detrás del éxito de esta temporada que considera especial.

“Y no sé por qué, pero esta temporada se siente diferente a las demás. Creo que es la química entre los cuatro coaches. Estoy ahí con Laura Pausini, con Paulo López y Antonio Orozco, que son dos de mis mejores amigos. Y hay una magia en el backstage y cuando estamos en esa silla, que no quiere decir que no la había sentido en otras ediciones como coach, pero hay algo en esta temporada que no cambio por nada. Y se está viendo en la parte de los ratings, está rompiendo récords”.

“Regreso para empezar a ensayar con mi equipo, con mis participantes finalistas. También voy a cantar, así que ahora empieza esa dinámica, cantamos con todos ellos”.

Fonsi se mostró sorprendido al hablar del talento que ha llegado al programa español.

“Uno dice: pero es que ya no puede haber más talento, llevamos año tras año haciendo este programa, tiene que llegar el momento que se acabe el talento. Y justo cuando uno piensa eso, llega alguien y uno se pregunta ¿dónde tú saliste?, ¿por qué no eres famoso?”, dijo.

“Es impresionante el nivel de talento que hay, las mezclas, los diferentes géneros, porque en España tienes desde el flamenco, hasta el rock, de repente pop, soul. Tengo alguien en mi equipo que es súper R&B, soul; a un francés que también canta en inglés y castellano, y tiene un estilo tan bonito y elegante. Yo voy a compartir lo que sé de música, pero al final también voy a aprender de ellos”, añadió.

Sin embargo, el talento no siempre conlleva a la fama. Y esa es la gran interrogante de muchos en la industria. La respuesta podría estar en el carisma y la conexión con la audiencia.

“Esa es la gran pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué muchos de estos talentos no han sido conocidos? Y han luchado y se han preparado, pero es ese x factor, como dicen por ahí, que uno nunca sabe quién es el que va a conectar con el público. Y eso es lo que tratamos de hacer: elegir las mejores canciones para que exista esa conexión y desearles lo mejor”, expuso.

En la gran pantalla

Además de hacer música, este año Luis Fonsi exploró una nueva faceta: la actuación. El cantante grabó una comedia romántica en Texas, en la que tuvo el rol protagónico.

“Este año estuve filmando en San Antonio una película todo el mes de octubre que saldrá el año que viene en esta temporada, ya hablaré de eso muchísimo más. Fue algo muy bonito. Estoy muy emocionado con este proyecto. Y el año que viene regresamos al estudio para seguir haciendo buena música”, adelantó.

“Es una comedia romántica en inglés, que toca esa fibra de nosotros los latinos que vivimos en los EEUU, tuve la oportunidad de hacer el personaje protagonista. Fue muy bonito, un equipo excelente. También escribí la música, así que me involucré de lleno en este proyecto, que se hizo con mucho corazón y creo que la gente lo va a disfrutar mucho”, agregó.

Aun no hay fecha prevista para el estreno de la película, ni se sabe por cuál plataforma se podrá ver. Pero sí anticipó que estará a cargo de la banda sonora.

“Acabamos de filmar y empezamos la postproducción. De hecho, la música la grabo en enero. Así que falta, pero fue un respiro de los escenarios, poder cambiarme el chip y entrar en la actuación, que es algo siempre me ha gustado, pero no había encontrado el huequito para hacerlo. Llevamos dos años trabajando en esto. La pasé increíble en San Antonio”.

Sin hacer muchas resoluciones, pero sí enfocado en sus objetivos, Fonsi se propone lanzar nuevas canciones el 2023.

“Quiero terminar el nuevo disco, que llevo ya escribiendo y preparando en los ratitos que he tenido en la gira, pero ahora quiero tomar dos o tres semanas para terminarlo y lanzar música nueva. Terminar algunos shows de la gira y la música de la película. Esa es mi meta para el próximo año”.

El artista también es la nueva imagen de una campaña del servicio de Metro de T-Mobile.

“Tuve la oportunidad de filmar los comerciales en México. Creo que va muy a la par con lo que soy como persona. A veces uno puede estar físicamente con la familia y a veces no. En mi caso, tengo familia en España, Puerto Rico y Miami, entonces es importante esa conectividad, así que estoy contento de ser la imagen y llevar ese mensaje”.