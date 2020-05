Luis Fonsi y otros famosos emocionan a la clase del 2020

La actriz Gina Rodríguez sorprendió a la clase del 2020 al aparecer en la videollamada y ser presentada por la Chiquibaby como la madrina oficial de la ceremonia.

“Les quiero decir lo orgullosa que estoy de ustedes. A pesar de lo que estamos pasando, sus logros se deben reconocer. Se están graduando, ¡lo hicieron! Tomaron control sobre su destino. Tener una educación es crear un futuro. Yo veo a través de esta cámara a futuros médicos, enfermeras, abogados y científicos. Veo actores y bailarines, directores y empresarios. Veo el futuro que va a recrear nuestro mundo”, dijo Rodríguez.

“No sé lo que es lograr algo tan monumental como esto en medio de una pandemia, y eso me inspira. Ver su fuerza y habilidad para superar tanto, me inspira y me empodera. Ahora me siento capaz después de verlos a ustedes. Han demostrado lo que es enfrentar la adversidad, así que gracias”, agregó.

Luis Fonsi vaticinó que algo importante vendrá de esta generación de egresados universitarios.

“Yo creo que algo grande va a pasar con la clase 2020. No se pudieron despedir de la manera correcta de sus maestros, de sus compañeros, de sus amigos, pero algo me dice que la clase 2020 va a comerse el mundo entero, van a salir a luchar. Ustedes son el futuro, tienen que salir a comerse el mundo. Cuento con ustedes. Yo sé que no tuvieron la despedida correcta, pero ya verán que van a salir cosas muy grandes”, expresó Fonsi.

El actor y presentador del programa Access Hollywood Mario López les alentó recordándoles que al graduarse en esas circunstancias hacían historia.

“Sé que no es la celebración que esperaban, pero piensen que están marcando la historia”, dijo López.

Entre los estudiantes de FIU, destacó a Nayeli Lomeli, graduada en Comunicaciones, quien le reveló a Rashel Díaz sus aspiraciones profesionales.

“Me gusta mucho el entretenimiento. Uno de mis grandes sueños es reportar durante una Copa Mundial de fútbol. Tengo tantos sueños, el más grande es entrevistar a Daddy Yankee”, contó Lomeli.

Antes de que interviniera un famoso actor de Hollywood, el presidente de FIU, Mark B. Rosenberg, también envió sus felicitaciones.

“Todos aquí en FIU estamos orgullosos por sus logros. Ustedes representan lo mejor de nuestros graduados: inteligentes, trabajadores y tienen futuros muy brillantes. Felicidades a ustedes y a todos los que se están graduando este año”.

Luego, como agregando la cereza al pastel, apareció Matthew McConaughey para felicitarlos y compartirles alguna de sus filosofías de vida.

“¡Felicidades!, se han graduado, han terminado lo que empezaron. El gran aprendizaje viene en el futuro. Les prometo que ahora es que se pone divertido y difícil, cuando se aplica en la práctica lo que se aprende en la escuela”, dijo McConaughey. “No se molesten mucho a sí mismos si no están muy seguro de lo que quieren hacer en la vida. Yo tengo 50 años y hay muchos días en los que no estoy muy seguro de lo que quiero ser ¡Felicidades!”.