Luis Miguel discute con exesposo de Paloma Cuevas

Según el programa Hoy de Televisa, Luis Miguel acudió al local en donde se encontró a Ponce y decidió acercarse a saludarlo. Sin embargo, al extorero no le agradó el gesto.

"No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre", dijo Ponce al artista según el programa mexicano.

Según el programa de televisión, hay un video, que no ha sido difundido, en el que se observa cómo Enrique Ponce, en medio de la discusión, alza una copa y presuntamente por error mancha a Luismi.

Aunque las razones de la discusión se desconocen se presume que se debe a que actualmente Luis Miguel es pareja de la diseñadora Paloma Cuevas.

Sin embargo, previo a su amorío con el Sol de México, la española y el torero mantuvieron una relación sentimental desde 1996 hasta 2021, cuando firmaron el divorcio. Durante su matrimonio tuvieron dos hijas Paloma Ponce y Bianca Ponce Cuevas, siendo una de estas ahijada de Luis Miguel, pues el cantante mantuvo por muchos años una gran amistada con el lidiador de toros.

La relación entre la diseñadora y el cantante inició luego de más de un año del divorcio de Cuevas.

En principio fueron muy reservados, algo que siempre ha caracterizado a Luis Miguel especialmente cuando se trata de su vida privada. No obstante, el Sol de México ya no esconde su romance y en las últimas semanas se le ha visto junto a Cuevas en diferentes espacios y en un plan de enamorados.

La relación parece ir por buen camino e incluso se corre el rumor de que el cantante ya le propuso matrimonio.

Recientemente, el programa matutino mexicano Sale el sol difundió unas imágenes en donde se ve a la pareja disfrutando de un día de playa.

