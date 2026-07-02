Ópera de París extiende obras de renovación por tres años

La gente espera en el Palacio Garnier el 13 de julio de 2020 en París.

PARÍS.- La Ópera de París anunció el jueves que se ha visto obligada a extender en tres años las renovaciones previstas en su histórica sede de la capital francesa debido a la contaminación por plomo.

La querida institución ya había anunciado dos años de obras, de 2027 a 2029, para el Palacio Garnier, lo que supondrá el cierre de uno de los escenarios más emblemáticos de la ópera europea.

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Sin embargo, se prevé que la renovación y descontaminación del edificio duren ahora cinco años, y la fecha de reapertura se pospondrá hasta 2032.

"Es una decisión que mantenemos, una decisión tomada con responsabilidad, una decisión tomada para garantizar el futuro a largo plazo de nuestro patrimonio", declaró el director general de la Ópera de París, Alexander Neef, a la AFP el jueves.

"Hemos tomado esta medida hoy para evitar tener que iniciar otras obras importantes dentro de unos años", añadió.

Neef atribuyó la situación a "normas más estrictas" que, según él, obligaron a eliminar el plomo del escenario.

Edifico histórico

El Palacio Garnier, con 150 años de historia, es considerado una joya arquitectónica de París, famoso por su enorme cúpula pintada por Marc Chagall y su majestuosa entrada de mármol.

Es una de las varias atracciones turísticas de la Ciudad de la Luz que requieren costosas reparaciones. El Centro Pompidou, galería de arte moderno, permanece cerrado durante cinco años para su modernización, y el Museo del Louvre sufre problemas de mantenimiento.

El Ministerio de Cultura estimó que las renovaciones de la Ópera de París costarían 450 millones de euros (515 millones de dólares), de los cuales una cuarta parte sería financiada por el Estado francés.

La otra sede de la institución, la moderna Ópera de la Bastilla, cerrará durante dos años para su renovación una vez finalizadas las obras en el Palacio Garnier.

FUENTE: AFP