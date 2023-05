Lupita Nyong'o responde a las críticas por su nuevo estilo

La publicación generó no solo una ola de comentarios positivos, también hubo espacio para los haters, quienes hicieron comentarios negativos e incluso hasta hirientes en donde insinuaron que la actriz de origen mexicano y keniano tenía cáncer.

Sin embargo, la ganadora del Óscar no se dejó intimidar, y respondió a las críticas de los haters con un poderoso y contundente mensaje.

"Alguien está en tratamiento de cáncer", reza uno de los comentarios de la foto.

"Esta es una irreflexiva, cruel, inconsiderada, inapropiada y peligrosa asunción. No todos los pensamientos necesitan encontrar salida en tus dedos", le contestó la artista de títulos como Us, 12 Years of Slavery y Little Monsters.

