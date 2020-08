Luz Elena González sobre Luis Miguel: "No me pude enamorar"

Luz Elena González mantuvo una relación con Luis Miguel durante solo dos meses.

La artista confesó que las circunstancias no fueron las adecuadas para que olvidara al exprotagonista de "El señor de los cielos", Rafael Amaya, su pareja anterior.

“¿Quién se enamora en dos meses? Creo que te emocionas”, dijo Luz Elena González. “Había terminado con Rafa [Amaya] en esa época y estaba muy enamorada de Rafael; llevábamos un noviazgo de dos años, me quería casar con él. Me acuerdo que había terminado con él y estaba tan enamorada que no importaba pasara, quien pasara por mi vida que no me pude enamorar de nadie”.

Luz Elena González recordó cómo comenzó aquella relación.

“Me lo presentó Jaime Camil (...) En algún momento, me contó que Luis Miguel le preguntó por mí, o algo así. Y le dijo ‘es mi amiga y la conozco’. Y Luis Miguel le dijo ‘a poco’, y Jaime me invitó a Acapulco para conocerlo; fuimos a una cena, fue mi hermana conmigo”.

A pesar de que el noviazgo de Luz Elena González y Luis Miguel no se tornó en algo más serio, la actriz dice que lo recuerda con cariño.

“Es una linda persona. Lo que viví con él fue bonito. Fue una gran experiencia (...) No sé dio porque somos personas completamente distintas. No podía viajar con él, ni él se podía quedar conmigo. Somos muy diferentes. Creo que es maravilloso conocer en la vida a personas tan exitosas y leyendas como él”, agregó.