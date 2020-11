Luz Elena González sobre Rafael Amaya: Me enamoré mucho

"Yo creo que fue uno de los novios más importantes que tuve en la vida. Él y después ya obviamente conocí a mi marido y vino a desbancar todo, pero sí fue una relación muy importante. Me enamoré mucho. Había mucha química, mucha pasión", expresó Luz Elena González.

Asimismo, la intérprete de 46 años de edad indicó que a pesar de que la relación con el actor de 43 años edad marchaba muy bien, en su momento el protagonista de la telenovela El seño de los cielos se negó a formalizar dicho noviazgo, por lo que Luz Elena le dio un ultimátum.

"Le dije: 'O nos casamos o ya mejor terminamos'. Y me dijo: 'No, no estoy preparado para casarme'. Por lo que decidí terminar esa relación", narró la actriz.

Por otra parte, Luz Elena González trajo a colación cómo llegó Luis Miguel a su vida: en el momento en que la relación con Rafael Amaya no iba muy bien, apareció el El Sol de México y el mismo día que acabó el romance, la actriz aceptó una invitación de Luis Miguel para verlo en concierto.

"Después del concierto obviamente me fui a cenar con Luis Miguel y el otro me hablaba y me hablaba y yo decía: 'Dios mío'. Micky me dijo: '¿Por qué no le contestas?'. Le dije: 'Tengo que ser clara, tenía novio hasta hace dos o tres horas y acabo de terminar con él y creo que me está busque que busque'", narró Luz, quien aseguró que dicha relación nunca pasó de una amistad.