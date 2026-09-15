Rapero Macklemore expulsado de gira de Ed Sheeran por discurso sobre Palestina

El rapero, cantante, bailarín y DJ estadounidense Benjamin Haggerty, conocido como Macklemore, actúa en el Goldencoast Rap Festival en Corcelles-les-Monts, cerca de Dijon, en el centro-este de Francia, el 30 de agosto de 2026.

LOS ÁNGELES.- Macklemore fue expulsado de la gira estadounidense de Ed Sheeran después de provocar indignación al decir "Palestina libre" en una de las paradas del estadio este mes, dijo el rapero estadounidense el lunes.

El artista fue noticia después de decirle a la multitud en el estadio MetLife de Nueva Jersey que quería que la gente de Gaza y Cisjordania supieran que no habían sido olvidados.

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Eso llevó a acusaciones de antisemitismo y pedidos de su destitución, incluso de la cantante Pink.

Los propietarios del estadio cerraron filas y dijeron a los organizadores de la gira que Macklemore no era bienvenido.

"Hemos sido notificados por los lugares en las próximas fechas de la gira por Estados Unidos que no permitirán que se realice un concierto con Macklemore en el cartel, lo que resultaría en la cancelación de la gira e impactaría a cientos de miles de fans", dijo un comunicado de Messina Touring Group, que está promocionando la gira estadounidense Loop de Sheeran.

"Después de conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no actuará en las fechas de soporte restantes".

Respuesta del rapero

Macklemore dijo en Instagram que esperaba que la decisión no afectara su relación con su "amigo" Sheeran, quien, según dijo, se encontraba en una posición difícil.

"Su típica postura apolítica estaba siendo cuestionada como nunca antes", escribió.

"Espero que este no sea el final de mi relación con Ed. Trece años de amistad no desaparecen por un doloroso desacuerdo.

"Pero si esas palabras me costaron el escenario, mientras devolvían la conversación a Palestina, entonces fue la gira más exitosa en la que he estado".

Después de que Hamás atacara Israel en octubre de 2023, matando a más de 1.200 personas, la respuesta militar israelí mató a más de 73.000 personas, según la autoridad sanitaria de Gaza dirigida por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.

Macklemore, conocido por éxitos como Thrift Shop y Can't Hold Us, ha adoptado desde hace tiempo una postura de apoyo a los palestinos.

En 2024, lanzó Hind's Hall, que rinde homenaje a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años cuya muerte provocó una ola de indignación internacional.

FUENTE: Con información de AFP