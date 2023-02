Madonna responde a las críticas sobre su aspecto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna)

Usuarios de las redes sociales condenaron el aspecto de Madonna, aseverando que la obsesión por la cirugía plástica la había llevado a estar irreconocible. El presentador Piers Morgan también se unió a las críticas y tomó un tiempo de su programa, Piers Morgan Uncensored, para hablar al respecto.

Ante esto, la cantante señaló que una vez más la sociedad condena y discrimina a las mujeres que se atreven a romper con los estereotipos después de los 40 años.

"Una vez más estoy atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras", agregó.

Asimismo, Madonna aseguró que desde sus inicios fue señalada y criticada, por los medios y la sociedad, por su irreverente estilo y actitud, algo de lo que hasta ahora no se arrepiente y tampoco pedirá disculpas.

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto, y no voy a empezar a hacerlo ahora. Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera".

Por último, agregó que los juicios que ha recibido son una prueba de que le ha abierto el camino a muchas mujeres en la industria, y destacó que no habrá crítica que pueda quebrar su esencia ni quién es.

"Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres que vienen detrás puedan tenerlo más fácil en los próximos años".

FUENTE: REDACCIÓN