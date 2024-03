Madre de Belinda confirma que la artista no padece un tumor

La cantante Belinda en un presenta "Mi vida en looks" de Vogue.

Desde las inmediaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México, Schüll aseveró que la intérprete no tiene permitido viajar, por lo que seguirá de reposo en el país. "Beli sigue recuperándose despacito porque ha sido un tema de salud (delicado). Mi hija no puede viajar, ella se queda en México con su papá".

Explicó que ella debía viajar a España por un tema familiar doloroso.

No obstante, le preguntaron a la mujer si era cierto que la artista fue operada por un tumor, a lo que respondió: "Se llevó a analítica (…) y fue negativo. Mi hija está feliz (por los resultados negativos)", agregó.

La salud de Belinda

El 21 de marzo, la productora JoyMusic Entertainment emitió un comunicado en el que confirmaba que el concierto que la artista tenía estipulado sería cancelado.

"Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada", reza un comunicado emitido por la empresa, que también abordó que debido a esta complicación, el concierto que la intérprete tenía previsto en Coatzacoalcos, Veracruz, debió ser cancelado.

"La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Agradecemos su comprensión, amor y cariño", concluye la misiva.

Posteriormente, Belinda envió un mensaje a sus seguidores.

"A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina. A veces dejamos los temas de salud para después y esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromiso", escribió.